Urlaubsfeeling daheim?

Ruhe, Entspannung, Kreativität.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in der Region?

Bei der Fischerin, der ehemaligen Jausenstation am Troppberg. Das ist ein verzauberter Ort.

Was wollen Sie unbedingt noch machen/erleben/erreichen?

Kunst bis zum Umfallen, solange ich kann. Ich will auch nichts anderes mehr als Fotografie, Bildbearbeitung und Musik mit der Gitarre in meiner eigenen Band. Manchmal stört mich, dass ich nicht mehr alles machen kann, was ich noch machen will. Und dass ich den Fortschritt nicht mehr kennen werde, nicht weiß, was in 100 Jahren passiert. Das würde ich so gerne wissen.

Ein Erlebnis aus Ihrem Leben, das Sie geprägt hat?

Die Gründung meiner Firma Vienna Paint 1988. Es war die erste Firma für digitale Bildbearbeitung in Österreich und in Europa unter den ersten Zehn. Und natürlich die Geburt meiner Tochter Rosa. Sie studiert heute an der BOKU Landschaftsplanung.