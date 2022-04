Autohaus Köfler&Ernst: „Großteil der Mitarbeiter lernte bei uns“

Werbung

Das Autohaus Köfler&Ernst in der Hauptstraße in Tullnerbach, im Verkauf spezialisiert auf Opel und Suzuki, hat neben der Erweiterung von Schauraum, Kundenannahme und Teilelager auch seine Werkstätte neu gebaut. Anlässlich der bevorstehenden Eröffnungsfeier erzählten Firmenchef Wolfgang Wagner, Verkaufsleiter Dejan Stajkovic und Werkstättenleiter Franz Krupicka im Interview mit der NÖN, wo die Entwicklungen rund um`s Auto künftig hingehen.

NÖN: Was war der Beweggrund, neben dem Schauraum auch die Werkstatt neu zu bauen?

Wolfgang Wagner: Bereits 2007 fing Opel mit großen Nutzfahrzeugen an und wir waren von Höhe und Hebebühne her eingeschränkt. Jetzt ist Platz für sechs Mechaniker und zwei Spengler. Zudem haben sich die Werkzeuge weiterentwickelt, vor allem für Spurvermessung brauchen wir mehr Platz, ebenso für die Einstell- und Kalibrier-Arbeiten für sicherheitsrelevante Systeme bei modernen Fahrzeugen.

Das Lehrlingsteam beim Umstecken auf Sommerräder an einem Suzuki Jimny: Patrick Kahri, Simon Grossler und Lucas Bapperger (v. l.). Christoph Wurm war beim Fototermin in der Berufsschule. Foto: Foto Monika Närr

Sie haben derzeit 21 Mitarbeiter. Und einen sehr guten Ruf als Lehrlingsausbildner…

Wagner: …ja, unsere Lehrlinge können viel. Der Großteil unserer Mitarbeiter lernte bei uns und blieb hier. Da trägt auch das gute Betriebsklima viel dazu bei. Derzeit haben wir drei Meister, vier Lehrlinge und nur vier Mitarbeiter, die nicht bei uns lernten. Der Sohn unseres Verkaufsleiters Dejan Stajkovic etwa, Daniel Brauner, war unser erster kaufmännischer Lehrling, kommt in drei Wochen vom Bundesheer retour und wird dann als Jungverkäufer aufgebaut. Und der Sohn unseres Werkstätten-Leiters Franz Krupicka, Rainer Krupicka, schließt in drei Wochen seine Meisterausbildung ab und seine Fachkompetenz bleibt uns ebenfalls erhalten.

Der Großteil unserer Mitarbeiter lernte bei uns und blieb hier. Da trägt auch das gute Betriebsklima viel dazu bei

Wie sieht die Situation für den Erwerb von Neu- und Gebrauchtwagen derzeit aus?

Dejan Stajkovic: Bei Neuwagen gibt es längere Lieferzeiten, diese Situation wird sich in den nächsten zwei Jahren wohl nicht verbessern. Für den Autotausch ist aber generell ein guter Zeitpunkt, weil Gebrauchtwagen durch die derzeitige Marktlage zu einem höheren Preis eingetauscht werden. Aufgrund der Spritpreise zahlt es sich natürlich auch aus, auf Modelle mit neuen, modernen und umweltfreundlichen Motoren umzusteigen.

Können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen?

Stajkovic: Bei Suzuki beispielsweise sind mittlerweile alle Modelle mit einem Mild Hybrid oder Strong Hybrid System ausgestattet. Hier wird beim Anfahren und Beschleunigen der Benzinmotor vom integrierten Startgenerator mit Energie aus der zusätzlich angeschlossenen 48Volt Batterie versorgt. Diese wird durch die Lichtmaschine aufgeladen, man braucht also keinen externen Strom. Für den Fahrer macht das in der Anwendung keinen Unterschied. Die etwa 20 Prozent bessere Kraftstoffeffizienz und ein verminderter CO²-Ausstoß sind jedoch ein Vorteil. Zudem wird die Motorleistung um circa zehn Prozent hochgefahren, die motorbezogene Versicherungssteuer bleibt für den Endkunden aber niedriger.

Wagner: Die Steckdose ist weiterhin nur bei Plug-In-Hybriden erforderlich. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, haben wir bereits drei Elektrotankstellen. Und unser Betrieb verfügt auch über eine Photovoltaik-Anlage am Dach.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, haben wir bereits drei Elektrotankstellen.

Macht sich die gegenwärtige Situation auch im Werkstätten-Bereich bemerkbar?

Franz Krupicka: Nein. Der Betrieb in der Werkstatt ist sehr kontinuierlich, hier merken wir am wenigsten Veränderung.

Wie schätzen Sie die künftige Markt-Entwicklung bei Treibstoffen ein?

Wagner: Es ist schwer zu sagen, was sich durchsetzen wird. Wahrscheinlich wird es einen Mix geben: in der näheren Zukunft aus herkömmlichen Verbrennungsmotoren auf Basis von Benzin oder Diesel mit Elektroautos. Längerfristig werden sich Modelle auf Wasserstoffbasis und/oder vollsynthetische Kraftstoffe durchsetzen.

Was raten Sie Ihren (Stamm)Kunden momentan?

Wagner, Stajkovic: Nicht zu zögern, bei uns nachzufragen. Einfach, weil sich der Kunde momentan auf längere Lieferzeiten einstellen muss.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.