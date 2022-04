Bahnhof-Zugang und Auffahrt Thema im Gemeinderat: „Urteil abwarten“

Werbung

Einmal mehr war der Neubau des Bahnhofs Tullnerbach-Pressbaum im Gemeinderat Thema.

Die SPÖ-Fraktion fordert einen weiteren Zugang nördlich des Bahnhofs (die NÖN berichtete). Die Forderung nach diesem Weg sollte nun im Gemeinderat mittels Grundsatzbeschluss gefestigt werden. „Wir möchten mit dem Grundsatzbeschluss bei den ÖBB dieses Stück zwischen Gleisen und Egererstraße im Bereich Goethestraße als künftigen Weg reservieren“, erklärt SPÖ-Mandatar Thomas Waismaier die Hintergründe des Antrags.

„Nach dem Umbau soll es nördlich der Bahn drei Zugänge und einen Weg neben den Schienen geben, warum sollten wir dem zusätzlichen Weg zustimmen“, wirft Sylvia Arnberger (Liste Novomestsky) in den Raum. Waismaier entgegnet, dass der Weg mit den geplanten Zugängen nicht nur länger, sondern zum Teil auch steiler wäre. Auf Nachfrage sagt er aber auch, dass sich nicht nur ÖBB, sondern auch zwei dort wohnhafte Familien gegen den zusätzlichen Weg bereits ausgesprochen haben. Dennoch betont er: „Wenn wir den Weg jetzt reservieren, kann er nicht verbaut und künftig als solcher genutzt werden.“

Vizebürgermeister Helmut Elsinger (Grüne) betont, „dass wir die ÖBB mehrmals gefragt und gebeten hätten, dort einen Weg zu errichten. Wir bekamen aber als Antwort, dass der Weg zu steil und damit nicht barrierefrei ist.“ Er sieht daher auch keine Möglichkeit, diese Forderung durchzusetzen. Elsinger schlägt aber vor, den Antrag zurückzustellen und in Ausschuss 3 zu diskutieren. Die Gemeinderäte willigen ein. Eine weitere Diskussion gab es rund um die Auffahrt Egererstraße.

Bereits bevor die Arbeiten am Tunnel Weidlingbachstraße begonnen haben, hätte die Auffahrt adaptiert werden sollen. Allerdings gab es Einsprüche, die die Arbeiten massiv verzögerten. Hierzu stellte die ÖVP einen Dringlichkeitsantrag. „Seit 2017 wurde geplant, bisher ist aber nichts passiert. Wir würden gerne wissen, was hier der aktuelle Stand ist“, sagt Christian Schwarz und gibt zu Bedenken: „Wenn die Bauarbeiten beim Tunnel fertig sind, soll der Schranken in der Lawieserstraße geschlossen werden, dann gibt es nur mehr die eine Auffahrt auf die Lawies.“

Vizebürgermeister Elsinger erklärt, dass sich einige Anrainer gegen die Rodung der Bäume sowie die Wegführung ausgesprochen haben. Die Thematik liegt aktuell beim Landesverwaltungsgerichtshof, wobei der Rodung bereits stattgegeben wurde. „Es gibt einen Bescheid, dass 3.000 Quadratmeter gerodet werden dürfen, es gibt aber einen Kompromiss mit einer verkleinerten Variante, bei der lediglich 1.500 Quadratmeter gerodet werden“, erklärt er.

Der klagenden Partei war dieser Variante zu unsicher, sie verlangte einen neuen Rodungsbescheid. Dies wurde wegen Zeitmangels von der Gemeinde abgelehnt. Er betont aber, dass die ÖBB versichert hätten, die Auffahrt zur Lawies soweit fertigzumachen, dass sie befahrbar ist, bevor der Schranken geschlossen wird – auch wenn erst im September mit der Rodung begonnen werde. „Jetzt müssen wir aber das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs abwarten“, so der Vizebürgermeister.

Arnberger verweist allerdings darauf, dass die verkleinerte Variante nicht gesetzeskonform sei. „Bei dieser Variante können die Müllautos gerade noch zufahren, für größere Feuerwehrautos gibt es aber keine Garantie. Die ÖBB übernehmen dafür aber auch keine Haftung“, gibt die Mandatarin zu Bedenken.

Nach einiger Diskussion betont Schwarz, dass es der ÖVP-Fraktion um den aktuellen Stand ginge und zog den Dringlichkeitsantrag letztendlich zurück.

