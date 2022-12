Werbung

Viele Strapazen mussten die Bewohnerinnen und Bewohner von Tullnerbach, speziell dem Ortsteil Lawies, in den vergangenen Monaten auf sich nehmen. Mit dem Umbau des Bahnhofs Tullnerbach-Pressbaum wurde auch die Unterführung Weidlingbachstraße erneuert, damit gingen auch einige Straßensperren und großräumige Umleitungen einher. Demnächst ist die Baustelle aber abgeschlossen und der neue Tunnel wieder passierbar – allerdings später als ursprünglich geplant. „Witterungsbedingt gibt es eine Verzögerung bei den Bauarbeiten, weshalb eine Verkehrsfreigabe der Landesstraße inklusive der neuen Unterführung voraussichtlich mit 22. Dezember möglich ist“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Der neue Tunnel weist eine breitere Fahrbahn mit zwei Fahrspuren sowie einer Mindestdurchfahrtshöhe von 4,70 Meter auf. Außerdem gibt es künftig einen Gehsteig.

Mit der Öffnung des Tunnels sollte auch die Eisenbahnkreuzung in der Lawieserstraße aufgelassen werden. Die Schließung verzögert sich aber noch ein wenig, wie Seif schildert. „Die Auflassung der Eisenbahnkreuzung ist aus heutiger Sicht mit 10. Jänner geplant. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Egererstraße jedenfalls befahrbar sein.“ Sollten Arbeiten aufgrund der Wetterlage nicht durchführbar sein, „würde die Öffnung der Straßenverbindungen mit einer provisorischen Fahrbahnoberfläche erfolgen“, erklärt Seif.

Heute sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen sein und die neue Unterführung wird endlich passierbar sein. Foto: Novomestsky

Die Arbeiten rund um die Egererstraße gestalteten sich allerdings nicht ganz einfach. Immer wieder gab es Einsprüche von Anrainern, die sich gegen die Rodung zahlreicher Bäume aussprachen (die NÖN berichtete laufend). Die zu rodende Fläche wurde allerdings angepasst, was auch auf die Arbeiten in der Egererstraße Auswirkungen hatte. „Gegenüber dem Vorprojekt wurde die Linienführung der Egererstraße optimiert, um so den Flächenverbrauch zu reduzieren. Dies war aber nur in dem Ausmaß möglich, wie es der Stand der Technik beziehungsweise die aktuellen Regelwerke zulassen“, so der ÖBB-Sprecher.

Aufgrund der Einsprüche verschob sich der Zeitplan allerdings auch ein wenig. „Leider hat die Erlangung der rechtlichen Bescheide, die für die Arbeiten an der Egererstraße Voraussetzung sind, länger gedauert als vorgesehen. Die zur Verfügung stehende Bauzeit war dadurch deutlich kürzer als geplant. Die Arbeiten mussten daher in den vergangenen Wochen konzentriert durchgeführt werden. Dafür war eine mehrwöchige, beidseitige Straßensperre notwendig“, erklärt Seif und bedankt sich bei den Bewohnerinnen und Bewohner für ihre Geduld. „Die Situation während der Sperre der Egererstraße hat den Anrainerinnen und Anraiern viel Geduld und Verständnis abverlangt. Dafür möchten wir uns bedanken.“

Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem die Arbeiten an der Unterführung Weidlingbachstraße nun abgeschlossen sind, erfolgt als nächster Schritt der Umbau des Bahnhofs selbst. Beginn macht die nördliche Seite des Bahnhofs, die bis Sommer 2023 erneuert werden soll. Im Sommer 2023 soll außerdem das Bahnhofsgebäude abgerissen werden.

Insgesamt investieren die ÖBB 63,2 Millionen Euro in den gesamten Umbau des Bahnhofs Tullnerbach-Pressbaum.

