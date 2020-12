„Anfangs habe ich natürlich geschluckt, waren doch alle Vorkehrungen für die Weihnachtsausstellung getroffen, die immer eine Woche vor dem ersten Advent stattfindet“, erzählt Irene Riedel, Inhaberin der Tullnerbacher Blumeninsel. Bereits vor dem Lockdown waren viele Vorbestellungen bei ihr eingelangt, diese wurden heuer dann eben zugestellt oder standen vor dem Geschäft zur Selbstabholung bereit. „Den üblichen Umsatz werde ich dieses Jahr nicht schaffen, aber im zweiten Lockdown habe ich meine beiden Gesellinnen und die zwei Lehrlinge auch nicht in Kurzarbeit geschickt“, so Riedel. Eine Mitarbeiterin hatte im Homeoffice Kränze gebunden, eine weitere fand durch das Lieferservice ein zusätzliches Betätigungsfeld. Zudem galt es auch Begräbnisse weiter zu beliefern.

Kunden konnten ihre Bestellungen kontaktlos vor der Blumeninsel entgegennehmen. Monika Närr

„Vor dem ersten Advent haben wir uns heuer intensiv auf Adventkränze spezialisiert, zum Krampus ging der Großverkauf an Weihnachtssternen los“, erläutert die Blumenhändlerin. Diese bezieht sie von einer Gärtnerei in Siegersdorf bei Asperhofen. Schlecht lief hingegen, dass keine Deko-Sachen verkauft werden konnten. „Ich kann ja keine kleinen Sachen, wie beispielsweise Windlichter, rausstellen. Wir haben es wie zu Ostern gemacht und wieder alles weggepackt. Das einzig Gute ist, dass diese Ware nicht verderblich ist und wir sie 2021 in den Verkauf geben können“, meint Riedel.

Positiv erlebt hat die Floristin , dass „ich erstmals seit 30 Jahren den ersten Advent daheim verbracht habe“. Auch über die Ehrlichkeit und die Rückmeldungen ihrer Kunden freut sie sich: „Sie konnten ja die Ware nicht sehen, alles lief nach telefonischer Absprache. Daher hat es mich besonders gefreut, dass viele Stammkunden anriefen und sich bedankten, weil sie sehr zufrieden waren.“ Was sich Riedel abschließend noch wünscht: „Dass alle gesund bleiben.“