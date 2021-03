Christoph Roth ist in Pressbaum und Tullnerbach aufgewachsen. Gemeinsam mit seinem Papa ist er als Kind mit dem Rad um den Wienerwaldsee gefahren und als Alain Prost und Ayrton Senna sind sie gegeneinander angetreten. Die täglichen See-Runden blieben dauerhaft in Erinnerung und waren Impulsgeber für Roths sportlichen Werdegang. Seine Freude am handwerklichen Arbeiten führte zu einer Elektrikerlehre in Tullnerbach. Nach dem Zivildienst beim Roten Kreuz Purkersdorf war er sieben Jahre im familiären Schlossereibetrieb tätig. Seit rund vier Jahren arbeitet Roth bei der Gemeinde Tullnerbach.

NÖN: Die Liebe zum Fahrrad fahren ist ihnen geblieben. Wie ging es nach den Runden um den See weiter?

Christoph Roth: Das Rad war mein ewiger Begleiter. Ich bin nie zu Fuß gegangen, sondern immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Egal ob in die Schule oder zu Freunden. Die Unterstützung meiner Eltern hat vieles ermöglicht. Sie haben mir auch mein erstes Downhill Bike gekauft.

Welche Übungsmöglichkeiten gab es zu dieser Zeit?

In meiner Jugend gab es noch keine Bikeparks so wie heute. Mit 14 Jahren habe ich Max (Spitzname „Mouscha“) kennengelernt. Er ist ein paar Jahre älter als ich und hat in der Nähe des Wienerwaldsees aus Altholz Jumps – Sprünge – gebaut. Daraus hat sich im Laufe der Zeit eine kleine Übungsstrecke entwickelt, auf der wir unsere ganze Freizeit verbracht haben. Er war und ist einer der wichtigsten Menschen für mich. Uns verbindet sehr viel. Er hat mir das Fahren beigebracht, gezeigt wie man springt, wo das Körpergewicht liegen soll und wie wichtig eine gute Körperspannung ist. Zu der Zeit ist gerade Youtube aufgekommen und wir schauten uns auch viele Videos an, um zu lernen.

Motocross fahren ist für Christoph Roth ein willkommener Ausgleichssport. Es ist körperlich sehr anstrengend, auch wenn man als Fahrer nicht in die Pedale treten muss. Privat

Was ist ein Bikepark und wann haben Sie das erste Mal einen besucht?

Das ist ein Areal mit Strecken für Downhill, Freeride oder Sprüngen. Ein Lift bringt die Fahrer mit ihren Rädern auf den Berg, die Strecken sind mit Gummimatten gesichert und wenn notwendig, kann man sich die komplette Ausrüstung vor Ort ausborgen.

Bei unserem ersten Besuch war ich etwa 16 Jahre alt. Der erste offizielle Bikepark war damals am Semmering. Beim Hinfahren haben wir uns noch gedacht: Den anderen Fahrern werden wir zeigen, wie das geht. Aber so war es nicht. Es war neblig und nass, wegen der Planken, angefeuchteten Wurzeln sind wir schon nach zehn Metern gelegen und erstmals in der Realität angekommen.

Wie ging es dann weiter?

Leo Köllner, Mouscha und ich haben uns gegenseitig viel beigebracht. Leo ist ein Spitzen-Radfahrer und toller Mensch, und natürlich Mouscha. Testen, stürzen, testen, stürzen. Solange bis es funktioniert. Bald gab es auch Parks in Saalbach, Leogang, Schladming und Wagrain. Wir sind freitags nach der Arbeit los und haben das ganze Wochenende in einem der Parks verbracht. Anfangs war das noch ein großer Luxus für uns. Wir mussten uns nicht selbst eine Strecke bauen, sondern konnten einfach nur fahren und springen. Unser „Park“ beim See wurde in dieser Zeit von uns „eingewintert“.

Wann sind Sie das erste Rennen gefahren?

Zwei Jahre später, also mit 18 Jahren, haben wir das erste mal an einem Rennen teilgenommen. Gewonnen haben wir nichts, wir haben viele Fehler gemacht, aber es war ein unglaubliches Erlebnis. Das Feeling am Start, vom Einzählen bis zum Losfahren war unbeschreiblich. Im Ziel stehen die Zuschauer und klatschen. Da habe ich Blut geleckt.

Beim Downhill, Bergabfahren, muss man fokussiert sein, darf keine Angst haben. Sonst wird man nicht schneller. Christoph Roth ist sieben Jahre lang Rennen gefahren und 2013 Vize-Staatsmeister geworden. GF Photography

Wie läuft ein Rennen ab?

Beim Downhill starten zwischen 250 und 300 Teilnehmer. Am Freitag ist Ankunft, am Samstag Training und Qualifying und am Sonntag das Rennen. Das Rennen besteht aus einem oder zwei Runs. Eine Fahrt dauert zwei bis vier Minuten. Das kommt auf die Streckenlänge an. Je weiter westlich umso höher liegt der Start und umso länger ist die Strecke. Im Osten ist die Gegend flacher und daher die Strecken kürzer.

Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für ihren Sport?

Die Räder sind sehr teuer. Ein gutes Einstiegsbike gibt es ab 3.500 Euro. Die Grenzen nach oben sind offen. Man braucht Geld für Service und Reparaturen oder neues Material, man muss Startgelder und die Versicherung bezahlen. Leichter geht es mit einem Sponsor, der einen Teil der Kosten übernimmt. Ich habe in Purkersdorf mit „More than Bike“ einen Sponsor gefunden.

Welche Auswirkung hat die Sportart für den Körper?

Die Finger sind einer starken Belastung ausgesetzt. Ich kräftige sie mit einem Fingertrainer, während ich mir Dokus anschaue. Wenn Fahrer sehr groß sind, bekommen sie mitunter Probleme mit dem Nacken. Ganz wichtig ist der Kopf. Man muss fokussiert sein, darf aber keine Angst haben. Die Angst muss irgendwann einmal gehen, sonst wird man nicht schneller. Nervosität ist okay, die gehört dazu. Beim Training geht es neben Krafttraining vor allem um Gymnastik und Balance. Es ist wichtig, beweglich wie Gummi zu bleiben. Gleichgewicht übe ich beim Einrad- oder Trialfahren.

Ganz wichtig ist der Kopf. Man muss fokussiert sein, darf aber keine Angst haben

Fahren sie noch Rennen?

Ich bin von 20 bis 27 Jahren Rennen gefahren. Jetzt, mit 34, kann ich mit den jungen Fahrern nicht mehr mithalten. Ich erfreue mich an meinem Können und gebe bei Bedarf mein Wissen gerne an andere weiter.

Sie sind 2013 Downhill Vize-Staatsmeister in der Sportklasse geworden?

Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe an der Austrian Gravity Series teilgenommen. Dabei werden mehrere Rennen im Jahr gewertet und am Ende abgerechnet. Beim letzten Rennen ist ein Freund von mir ebenfalls gestartet und leider gestürzt. Ich bin gleich nach meinem Run zu ihm ins Spital gefahren. Er war Gott sei Dank nicht allzu schwer verletzt. Am Heimweg, wir waren gerade auf der S 6, hat mich ein Freund angerufen und mir mitgeteilt, dass ich Vize-Staatsmeister geworden sei. Ich war zwar nicht bei der Siegerehrung dabei, aber die Medaille hängt bei mir daheim und ist ein ewiges Andenken an den Höhepunkt einer feinen Zeit.

Fahren Sie auch Rennrad oder mit dem E-Bike?

Die Enduro-Räder sind super. Mit ihnen kann man Touren machen und ich bin auch schon Rennen gefahren. Im Vergleich dazu kosten Downhill-Räder unglaublich viel Geld. Wegen ihrer speziellen Übersetzung kann man mit ihnen nur bergab fahren.

Lange Strecken auf einem Rennrad sind nicht so mein Ding, ich fahre lieber im Wald rauf und runter. E-Bikes find ich genial und habe auch eines. Mit einer gewissen Grundfitness kann man damit immer und überall am „Gas hängen“. Mit dem E-Bike bin ich in 20 Minuten am Buchberg. Für diese Strecke brauche ich mit dem normalen Bike 45 bis 60 Minuten.