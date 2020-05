Ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Untertullnerbach war – wie erst jetzt bekannt wurde – in der Nacht auf 29. April Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf, ebenso mehrere versperrte Türen im Inneren des Hauses.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute, mit einer geringen Menge an Bargeld suchten sie das Weite. Als die Besitzer nach Hause kamen, bemerkten sie den Coup und erstatteten Anzeige.

Die Exekutive, die die Emittlungen aufnahm, bittet um Hinweise: 05/9133/3232.