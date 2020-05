„In den 46 Tagen des Lockdown mussten wir lernen, in eine Energie hineinzuwachsen und uns von einer anderen abzugrenzen“, so die Tullnerbacher Malerin Christine Foetsch.

Die Erkenntnisse dieser Tage stellte sie in Zitatenform zusammen und schuf gemeinsam mit dem Abdruck ihrer Bilder einen Katalog, in dem die unterschiedlichen Gedanken und Stimmungen dieser besonderen Ausnahmesituation zum Ausdruck gebracht sind. Grafikerin Steph Teufl packte das ganze in ein edel-ansprechendes Layout. Foetsch, früher Lehrerin an der der NMS Purkersdorf, widmet sich nun in der Pension hauptberuflich dem bildnerischen Schaffen mit Schwerpunkt Malerei.

„Kunterbunt und zufällig habe ich meine Werke und Gedanken zusammengewürfelt, nachdem ich pro Tag der Quarantäne ein Statement zu einem bestimmten Thema kreiert hatte“, so die energiegeladene Tullnerbacherin. In den 46 Tagen malte sie selbst kein neues Bild. Sie hat diese vor allem „mit Innenschau, Reflexion und Meditation in der Natur verbracht“. „Ich habe das Gefühl, erst jetzt meine Eindrücke dieser Zeit in Bilder umsetzen zu können. Während des Rückzugs war es zu dicht in meinem Kopf“, so Foetsch. Sich selbst sah sie sehr privilegiert in der Krise, ihre Tage verbrachte sie in Wald und Garten und genoss die Zeit, um sich der Muse zu widmen.

„Der tägliche Rundgang durch mein Atelier war wie ein Mantra oder eine Meditation für mich, Themen poppten hoch und ich gab meiner Intuition freien Lauf“, so der kraftvolle und eloquente Wirbelwind. „Ich versuche immer, auch aus schlechten und schwierigen Phasen etwas Positives, eine Lehre oder Entwicklung abzuleiten“, verrät sie ihr Rezept für geglückte Lebensfreude.

Und hängt am Ende des Gesprächs noch Wissenswertes an: „Eine Quarantäne - die Zeit von 40 Tagen - mussten Seemänner während der Hochblüte der Seefahrt einhalten. Sie waren heikle Hot-Spots, um Krankheiten einzuschleppen, und mussten daher fast acht Wochen unter sich auf dem Schiff oder im Hafen bleiben, bis eine etwaige Gefahr gebannt war“. Der Bild- und Zitatenband kann bei der BuchPrinzessin NiNa in Pressbaum erstanden oder direkt bei der Autorin bezogen werden (chri.foe@gmx.net).