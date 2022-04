Gym-Baustellenbegehung: „Spannend, die Arbeit mitzuverfolgen“

Werbung

Genau in einem Jahr wird es soweit sein: Nach den Osterferien 2023 soll das Wienerwaldgymnasium aus der vorübergehenden Container-Lösung in den Neubau übersiedeln.

Als erste Schüler durften jene der Kunstklasse 6B unmittelbarvor Ferienbeginn den mittlerweile fertiggestellten Rohbau besichtigen. Nicht nur sie waren begeistert von der großzügigen, lichtdurchfluteten und bis ins kleinste Detail durchdachten Architektur, den Außenterrassen der Schulklassen oder den Sonderunterrichtsräumen, wie etwa für Fotoentwicklung oder Brennöfen.

Neben der Leiterin der Bauabteilung der Bildungsdirektion, Heike Schaffer, nahmen auch die Architektinnen Heike Weichselbaumer und Gizem Dokuzoguz von fasch&fuchs.architekten an der Führung teil, die seitens der örtlichen Bauaufsicht von Techniker Aziz Sher begleitet wurde.

Aus Tullnerbach stellte sich Gemeinderätin Michaela Dibl ein, die die HTL für Hochbau absolvierte und im Gemeinderat auch für Bauangelegenheiten zuständig ist. Sie war besonders davon beeindruckt, „dass große Rücksichtnahme auf Licht und Lichtdurchlässigkeit gelegt wird“ und betonte: „Der Schulstandort wird durch die modernen Bauten aufgewertet und ist eine große Bereicherung für Tullnerbach.“

Durch alle Geschoße zieht sich der Lichteinfall in der Aula, große Fenster können ineinander geschoben werden und die Lerneinheiten durch unmittelbares Wienerwald-Feeling im Raum bereichern. Wer noch mehr Frischluft will, hat in den Freiklassen eigene Terrassen zur Verfügung.

Die Kunstschüler waren auch vom Maturasaal und dessen technischem Equipment beeindruckt. Zwei Klassen können dafür durch eine Trennwand zusammengelegt werden, Informatikprofessor Bernhard Picher sorgte im Planungsteam dafür, dass die digitale Ausstattung optimal funktioniert.

Heike Schaffer, deren erstes großes Projekt seitens der Bildungsdirektion die Begleitung des Wienerwaldgymnasiums ist, zeigte sich „unglaublich beeindruckt, wie das Gebäude geplant wurde und wie schön es sich in den Biosphärenpark einfügt. Verstärkt wird dies noch durch die Holzfassade, die mit dem Waldgefüge ideal harmonieren wird“, betont sie.

Bruckner: „Zusammenspiel funktioniert gut“

Im Inneren wird weitere Stimmung durch das Farbkonzept der Künstler Hanna Schimek und Gustav Deutsch erzielt, die der Natur entsprechend etwa den Einbau von grünlich-gelben Fensterflächen empfahlen.

Das Architekten-Team, das schon mehrere Schulbauten realisierte, hatte sie dafür zugezogen. Viel zu Bedenken hat auch die örtliche Bauaufsicht, der es obliegt, die Gewerke zu koordinieren und die Zulieferungen einzelner Firmen genau abzustimmen. Direktorin Karina Bruckner lobte, „dass alles super funktioniert beim täglichen Zusammenspiel auf der Baustelle“.

Aktuell Anbotseinholung für Einrichtung

Mit großer Leidenschaft erklärte sie den Schülern das Gebäude beim Rundgang, wies auf die Brandschutz-Sprenkelanlage hin oder auf wichtige Details, wie die Beschattungsanlagen der südseitigen Klassenzimmer.

Auch die künftigen Sonderunterrichtsräume wie Textil-, Chemie- oder Informatiksäle begeisterten ihre Schüler. Nach und nach wird nun den anderen Klassen die Möglichkeit geboten, ihre neue Wirkungsstätte zu begehen. Eine besondere Rolle erfüllt auch Martina Hick, die seitens der Bildungsdirektion für die Einrichtung verantwortlich zeichnet: „Wir sind in der Phase der Anbotseinholung für Schulmöbel und Tafeln und fixieren erste Liefertermine. Die Abwicklung erfolgt dann über die Bundesbeschaffung“.

Zwischen Weihnachten und Ostern 2023 wird die Schule bestückt, in den Osterferien nächsten Jahres übersiedelt und dann steht dem Einzug nichts mehr im Wege.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.