Im Team kreativ: Blumenladen bleibt in der Familie

Werbung

Seit 14 Jahren sind Erika Takacs und Daniela Kulbert ein kreatives Mutter-Tochter-Gespann vis à vis dem Tullnerbacher Billa. In ihrem Familienbetrieb Blumiges & Mehr bieten sie derzeit auch adventliche und weihnachtliche Geschenkkörbe in verschiedensten Größen an, die nach Wahl bunt gefüllt werden können.

Tochter Daniela war Initiatorin der Sortiment-Erweiterung, beiden liegt es am Herzen, kleine regionale Betriebe mitzufördern. So sind etwa Marmeladen und Sirupe von Familienmanufakturen in Ungarn erhältlich, wo die auf der Lawies lebende Erika Takacs ihre Wurzeln hat.

„Bei uns ist die ganze Familie in der Blumenbrache“

Weiters berichtet Kulbert erfreut: „Wir rechneten nicht damit, dass es so schnell boomt. Wir mussten schon unterschiedliche Körbe, Schachteln und Dosen in verschiedenen Größen nachbestellen, nicht nur die Produkte selbst. Dass wir nun auch nette Geschenke führen, sprach sich schon vor dem Weihnachtsgeschäft schnell herum.“

Ein Team, das sich hervorragend ergänzt und ein ideales Floristinnen-Team bildet. Erika Takacs bietet auch Feng Shui und Innenbegrünung für Häuser. Wohnungen und Geschäfte an, Daniela Kulbert hat eine Zusatzausbildung in Schaufenster-Dekoration und betreut auch diesbezüglich einige Kunden.

Daniela Kulbert wird demnächst das Geschäft übernehmen, ihre Mutter wird sie noch einige Jahre weiter unterstützen. Foto: Foto Monika Närr

Demnächst werden Mutter und Tochter einen Rollentausch vornehmen: Daniela wird die Geschäftsführung übernehmen und Mutter Erika sie noch einige Jahre im Laden unterstützen.

„Bei uns ist die ganze Familie in der Blumenbrache“, lächelt Daniela Kulbert, „auch die Familie meines Mannes hat in Hietzing einen Laden.“ Und ihr vierjähriger Sohn Paul liebt das Blumengeschäft ebenfalls und hilft auch der Oma immer gerne, wenn er zu Besuch ist, etwa beim Rosen putzen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.