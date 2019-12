Einmal mehr hat sich letzte Woche gezeigt, worin die Vorteile des einzigen Kunstgymnasiums in Niederösterreich liegen: Auf Grund ihrer tollen Bewerbung, in die zwei Gegenstände und drei Lehrer eingebunden waren, wurden die Schüler der 5 B des Wienerwaldgymnasiums mit drei weiteren Gymnasien eingeladen, nicht nur hinter die Kulissen des Hohen Hauses zu blicken, sondern auch die detaillierten Arbeitsabläufe der Gesetzgebung beim 21. Jugendparlament kennenzulernen und vor allem auch selbst zu gestalten.

Zum Thema „Was bedeutet Demokratie für mich und meine Mitschüler“ entwickelte die 5B des künstlerisch-bildnerischen Schwerpunkts mit ihrem Klassenvorstand und Geschichtsprofessor Georg Rösel sowie den Kunstlehrern Maria Fößl und Markus Sulzbacher ein fächerübergreifendes Projekt. In Form einer Videocollage reichten sie Statements zum Thema ein, deren künstlerische und inhaltliche Aufbereitung die Parlamentsverantwortlichen überzeugte. Geschnitten wurde das Video von den Kunstschülerinnen Leandra Panhauser und Pia Novak, die passend zu Schlagworten der Demokratie Bilder einblendeten.

„Wir haben uns sechs Wochen vorbereitet“

Eineinhalb Monate wurden im Geschichtsunterricht Vorbereitungen getroffen und vertiefend die Aufgaben und Abläufe vom Gesetzesentwurf bis zur Plenarsitzung mit Abstimmungen besprochen.

„Wir gingen viele politische Unterlagen und die Parlamentshomepage durch. Und haben auch viel nachrecherchiert und uns gut vorbereitet auf die Abläufe und Prozesse im Parlament, wie Ausschüsse und Sitzungen“, so Selina Schletz.

„Am ersten Tag wurden wir durchs Haus geführt und anschließend in vier Klubs eingeteilt. Am zweiten Tag haben wir in den Klubs und Ausschüssen unsere Arbeit aufgenommen und anschließend eine Plenarsitzung abgehalten“, erklärte Hannah Wagner der NÖN. Unterstützt wurden die Jugendlichen durch Nationalratsabgeordnete, Juristen und Experten des Hauses.

„Spannendes Thema Zukunftssicherung“

Es galt einen Gesetzesentwurf zum Thema Zukunftssicherung zu erarbeiten, in dessen Rahmen ein Rat für Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung installiert werden sollte. Auch die Rolle der Parlamentsjournalisten bekleideten Schüler. Sie hatten die Aufgabe, über die Ausschusssitzungen zu berichten und Interviews mit den Klubsprechern zu führen. Bei der abschließenden Plenarsitzung konnten die Jugendparlamentarier selbstverfasste Reden halten, danach wurden der Gesetzesentwurf und die von den Schülerklubs eingebrachten Erweiterungsvorschläge abgestimmt und beschlossen.

„Ich freue mich, dass meine Schüler die Gelegenheit hatten, Demokratie und Parlamentarismus live erfahren zu können“, freut sich Klassenvorstand Georg Rösel. Und Direktorin Karina Bruckner ergänzt abschließend: „Ich bin stolz, dass unsere Schüler durch das fächerübergreifende Videoprojekt zwei Tage im Parlament verbringen konnten. Politische Bildung hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert.“

Zitiert

Selina Schletz, Jugendparlamentarierin: „Es hat sich sehr toll angefühlt, wirklich im Parlament zu sitzen, eine eigene Rede zu schreiben und diese dann im Plenum zu halten. Wir haben in Kleingruppen gearbeitet und lernten, wie stressig es im Parlament zugeht. Es geht um sehr große Themen, man muss viel beachten, verschiedene Argumente zu verschiedenen Themen finden und immer mehr Fragen beantworten, wenn man an einer Sache dran ist“.

Hannah Wagner, Jugendparlamentarierin: „Die Zusammenarbeit mit echten Politikern und in Arbeitsgruppen war toll, wir wurden von den Abgeordneten beraten und haben viele neue Leute kennengelernt. Zudem haben wir mit den coolen Themen Zukunftssicherung und Nachhaltigkeit gearbeitet. Im Parlament steckt viel mehr dahinter, als man im Fernsehen mitbekommt. Hinter den Kulissen sind so viele Mitarbeiter beteiligt. Es war eine richtig tolle und einmalige Erfahrung. Schön, dass es angeboten wird“.