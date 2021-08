Der Kindergarten im neuen Gebäude an der Hauptstraße 47a steht schon für die Kinder bereit. Für Eva Schipany, die selbst Großmutter eines Kindergartenkindes ist, fehlt aber noch ein entscheidendes Kriterium – nämlich der Spielplatz. „Darüber sind weder die Kindergartenpädagoginnen noch die Eltern sehr glücklich, denn bei herrlichem Wetter die Kleinen nur in geschlossenen Räumen spielen lassen zu müssen, ist natürlich nicht erstrebenswert, weiß man doch, wie wichtig Bewegung an der frischen Luft ist“, berichtet Schipany gegenüber der NÖN.

Der Zaun muss noch fertiggestellt und der Garten auf Vordermann gebracht werden. NOEN

Ihr Anliegen hat sie auch schon bei der Gemeinde und bei der Liste von Bürgermeister Johann Novomestsky deponiert. Eine Reaktion bekam sie aber nicht. „Natürlich könnte man den bereits bestehenden Spielplatz des Tullnerbacher Gemeindekindergartens benutzen, aber das bedeutet, mit einer Schar, meist erst dreijähriger Kinder einen nicht unerheblichen Fußmarsch in Kauf zu nehmen und die stark befahrene Hauptstraße überqueren zu müssen. Jeder, der auch nur ein Kind in diesem Alter sein eigen nennt, weiß, dass dies beileibe kein einfaches Unterfangen ist“, so Schipany.

„Im September sollte alles abgeschlossen sein.“ Johann Novomestsky

Bürgermeister Johann Novomestsky erklärte auf NÖN-Anfrage, dass die Arbeiten für einen Spielplatz auf der Grünfläche hinter dem Kindergarten noch diese Woche starten. „Ich rechne damit, dass die Gärtnerarbeiten rund zwei bis zweieinhalb Wochen in Anspruch nehmen werden. Im September sollte dann alles abgeschlossen sein“, meint der Ortschef.

Konkret sollen auf der Fläche eine Spielfläche, eine Erlebnisfläche mit Rutschen und Schaukeln sowie eine Ruhefläche entstehen. „Auf der Ruhefläche, die nicht direkt an Spiel- und Erlebnisfläche grenzt, sollen etwa Zelte errichtet werden“, schildert Novomestsky.