Melanie Laibl hat sich den Wissenschaftsbuchpreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in der Kategorie „Junior-Wissensbücher“ gesichert. Bildungsminister Heinz Faßmann gratulierte der in Tullnerbacher lebenden Autorin sogar persönlich.

Melanie Laibls preisgekröntes neues Buch behandelt ein brandheißes Thema. „So ein Mist“ traf in Zeiten der Plastikvermeidungs-Diskussion genau den Nerv der Jurymitlieder und später auch der Leserschaft.

Doch nicht nur das geschriebene Wort von Melanie Laibl überzeugte, sondern auch die Illustration von Lili Richter. „Dass wir uns als eine der wenigen österreichischen Beiträge durchsetzen konnten, freut uns ganz besonders“, ist Laibl vom Publikumsvoting begeistert.

Das Buch befasst sich mit Müll und Abfall in all seinen Facetten und ist vor allem für ein jüngeres Publikum aufbereitet. Dabei geht es sowohl um die tägliche Abfallbeseitigung, als auch um den Weltraumschrott.

Müll aus allen Facetten beleuchtet

„Ich habe dem Tyrolia Verlag dieses Thema vorgeschlagen und die Verantwortlichen waren von Anfang an begeistert“, erinner sich Laibl über die Entstehungsgeschichte. Mit Lili Richter war auch schnell eine Illustratorin gefunden, die den richtigen Stil für das Thema mitbrachte. „Das Thema wurde bewusst frech aufbereitet“, sagt Laibl zum Inhalt. Die Autorin hat sehr auf Detailtreue geachtet. „Dinge wie der Aufbau einer Müllverbrennungsanlage sind fachlich korrekt. Bei anderen haben wir einen freien künstlerischen Touch hineingebracht“, so Laibl.

Getestet wurde das Buch dann bei Schülern, die bereits ein gewisses Vorwissen zu dem Thema hatten. „Für sie war es nicht nur informativ, auch der Spaßfaktor war sehr hoch, denn es ist teilweise rotzfrech geschrieben und das eine oder andere Tabuwort kommt auch vor“, erzählt Laibl über die Reaktionen der Schüler.

Bei den Schülern kommt es vor allem gut an, weil es das Thema „Müll“ von allen Seiten beleuchtet, es aber nicht nur den Fachbezug gibt, sondern auch die künstlerische Komponente. Das Buch hat zwar in der Kategorie „Junior-Wissensbücher“ gewonnen und kommt beim jungen Publikum gut an, ist aber auch bei Erwachsenen beliebt. „In der ersten Auflage sind wir bereits ausverkauft. Jetzt kommt bereits die zweite“, freut sich Melanie Laibl über den Erfolg ihres Werks.