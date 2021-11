Modedesignerin Heide Halama im Interview: Von der Idee zur Vision

NOEN

Bei Heide Halama dreht sich alles um Mode. Zur Zeit ist sie nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Amsterdam wieder in der Heimat und bereitet ihren Onlineshop für Vintage-Mode vor. Bevor es richtig mit dem Shop losgeht, reist sie im Frühling 2022 für eine weitere Ausbildung im Modebereich für neun Monate nach Florenz.

Qualität und Fairness bei der Erzeugung von Stoffen und Produkten sind ihr ein großes Anliegen, die Wiederverwendung und Aufbereitung vorhandener Kleidungsstücke ihre Leidenschaft. Der NÖN erzählte Halama über ihre Berufsfindung, ihren Werdegang und ihre Vision.

NÖN: Warum haben Sie sich für eine Ausbildung im Modebusiness entschieden?

Heide Halama: Mit Mode kann man sich jeden Tag neu erfinden und, wenn man es kann, sogar Mode selbst erfinden und kreieren. Kleidung unterstreicht die eigene Persönlichkeit und das aktuelle Befinden. Das finde ich sehr spannend.

Welchen Ausbildungsweg haben Sie gewählt?

In meiner Schulzeit im Gymnasium Purkersdorf lag mein Fokus noch auf einem Studium von Sprachen, denn Englisch war schon immer meine Passion. Allerdings war ich nach der Matura noch nicht für ein Universitätsleben bereit. Ich entschied mich für das zweijährige Kolleg „Modemanagement und Design“ an der Modeschule Michelbeuern in Wien.

Welche Inhalte wurden vermittelt und gab es eine Abschlussarbeit?

Die Ausbildung an der Schule war breit gefächert. Wir hatten Unterricht in Entwurf- und Modezeichnen, Schnittentwicklung, in Fertigungsverfahren und im experimentellen Design. Für die Abschlussarbeit entwarf ich eine eigene Herbst-Winter-Kollektion mit dem Titel „Quiet City“. Gemeinsam mit meinen Studienkolleginnen organisierte ich eine öffentliche Modenschau in der Sektkellerei Kattus, bei der unsere Arbeiten von Models vorgeführt wurden.

Wie ging es weiter?

In Wien fand ich kein passendes weiterführendes Studium im Bereich Mode und studierte daher Afrikanistik. Im letzten Jahr sind mir die Liebe, und auch wieder die Mode dazwischengekommen. Ich habe im Internet meinen Freund kennengelernt - einen Amsterdamer - und recherchierte, welche Möglichkeiten ich in dieser großartigen Stadt haben könnte. Bei der Fashion Academy wurde ich fündig und bin dann 2018 mit Sack und Pack nach Amsterdam übersiedelt.

War das im Nachhinein eine gute Entscheidung?

Auf alle Fälle. Abgesehen von der Ausbildung brachte mir der Aufenthalt im Ausland persönlich sehr viel. Er half mir mich von meiner Familie abzunabeln und eigenständig zu werden. An der Fashion Academy habe ich den Bachelor in Fashion Business gemacht. Ich habe das Marketing gewählt, um etwas über den Verkauf von Mode zu lernen. Und ich habe in der Zeit auch eine neue Sprache - Niederländisch - gelernt.

Welche Themen wurden in dieser Ausbildung behandelt?

Es ging um Kommunikation, Marketing und Branding einer Marke. Aber auch um die Kultur und Geschichte der Mode. Das hat mich brennend interessiert – bei diesem Thema bin ich durch meinen Vater (Kunsthistoriker Dieter Halama) vorbelastet.

Diese Ausbildung war auch Projektstart Ihres Onlineshops für Vintage-Mode?

Ja, das war ein Teil meiner theoretischen Abschlussarbeit. Wir mussten ein real umsetzbares Projekt entwickeln. Ich habe mich für einen Secondhand-Laden in Wien entschieden. Der passende Onlineshop ist auch schon in der praktischen Umsetzung. Für diese Idee habe ich viel recherchiert und Umfragen gemacht. Amsterdam hat mich zu dem Thema inspiriert, da dort das Prinzip „Secondhand“ einen großen Stellenwert hat.

Was bedeutet für Sie „Secondhand“ und „Vintage“?

Auf jeden Fall nicht „alt“. Es geht um Nachhaltigkeit, also vorhandene Ressourcen zu nutzen. Die Stücke werden von mir aufbereitet und ihnen wird ein zweites Leben eingehaucht.

Sie machen in Florenz eine weitere Ausbildung, worum geht es dabei?

Ich mache den Master in „Fashion Critique and Curation“. Dieser dauert neun Monate und schließt wieder mit einer Abschlussarbeit ab. Man lernt viel über Recherche, Meinungsbildung und Argumentation sowie Diversität im Bereich Mode. Es geht um den Ursprung der Mode, wer hat sie gemacht, was war zu der Zeit wichtig. Nach dem Master geht es weiter ins Berufsleben.

Wie schaut Ihre berufliche Vision aus?

Die ersten Arbeiten für den Onlineshop sind bereits erledigt. Das Branding meiner Marke ist schon erstellt und es gab bereits Fotoshootings mit Promotion-Material. Ich bin auch gerne journalistisch tätig, daher möchte ich auf meiner Webseite auch einen Blog schreiben. Zukünftig möchte ich auch einmal ein Geschäft mit Vintage-Mode eröffnen.

Wie definieren Sie Ihren Modestil?

Minimalistisch. Mir sind gute und nachhaltige Materialien wichtig. Ich mache langlebige Alltagsmode mit Pfiff und eleganten Details. Meine Mode ist zeitlos und ich versuche, den Wiener Charme einfließen zu lassen. Ich verwende gerne helle Farben - blau und türkis verbinde ich persönlich mit Wien. Meine Mode soll leicht zu kombinieren sein und die Möglichkeit bieten, sich eine Basisausstattung anzulegen.

Halamas Großmutter Eva Riedl designte Möbel, Stoffe und Mode. Riedl verstarb 1996 - sie lernte ihre Enkelkinder nicht kennen. Seit letztem Jahr taucht Heide Halama gemeinsam mit ihrem Vater Dieter in die Lebensgeschichte ihrer Großmutter ein.