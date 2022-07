Neuer Kulturpfad wird entstehen

Werbung

Mit der Errichtung eines Kulturpfads, der am 1. Oktober am Wundererplatz im Irenental eröffnet wird, soll an alle bedeutenden Künstler des Ortes erinnert werden. „Die Idee kam von Gemeinderat Lukas Haselböck. Sie wurde von allen anderen Mitgliedern des Kulturausschusses begeistert aufgenommen“, freut sich dessen Vorsitzende Elisabeth Barisits. Denn die Tullnerbacher Persönlichkeiten können sich sehen lassen: Richard Genée etwa schrieb das Libretto zur Fledermaus.

Ida Orloff war eine berühmte Schauspielerin, die 1945 in Lawies unter tragischen Umständen ums Leben kam. Auch musikalisch hat Tullnerbach einiges zu bieten: Im Irenental war der bedeutende Komponist Franz Schmidt regelmäßig beim philharmonischen Oboisten Alexander Wunderer zu Gast, von Schmidt ist sogar eine „Irenentaler Blasmusik“ überliefert. Zahlreiche Maler, wie etwa Rudolf Pleban, der das Wiener Künstlerhauskino mitgestaltete, wirkten ebenso in Tullnerbach.

Propeller als Wegweiser

Der Kulturpfad ist nicht rein historisch ausgerichtet (siehe Infokasten). Zu seinen Themen sollen bereits existierende und neue Werke beigesteuert werden. Damit soll auch gezeigt werden, wie viele großartige Künstler es heute in Tullnerbach gibt. Wie man den Weg erlebt, liegt am Betrachter: Man kann ihn von Beginn bis Ende durchwandern oder an einem zufällig oder gezielt erreichten Standort verweilen. „Hier soll deutlich werden, dass Kunst Teil unseres Lebens ist“, so Lukas Haselböck, der im Hauptberuf Assistenz-Professor an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst ist.

Kunst des 21. Jahrhunderts

Der neue Kulturweg ist als Spazierweg angelegt, der Kunst- und Kulturinteressierten die vielen Künstler näherbringen sollen, die hier in Tullnerbach gelebt haben oder noch leben. Darum werden an ausgewählten Stellen Schilder mit Informationen aufgestellt, vergleichbar mit den Tut Gut-Wegen, die auf den jeweiligen Künstler verweisen. Weiters kann man mittels an der Tafel angebrachtem QR-Code an Ort und Stelle Musik hören oder Bilder bzw. Videos anschauen, die mit dem Ort oder der Region zu tun haben. Das Piktogramm des Propellers, entnommen aus dem Wappen der Tullnerbacher Gemeinde, kommt als Wegweiser zum Einsatz.

Kultur-Vielfalt zugänglich machen

Der Weg beginnt am Wundererplatz, führt über den Franz-Schmidt- und Karl-Ritter-Weg in die Lawies und weiter über Bahnhof und den Pleban-Park zur Gemeinde und von dort Richtung Brentenmais, Norbertinum und See. Den Beitrag zur Belebung des öffentlichen Raumes durch Kunst beschreibt Barisits folgendermaßen: „Dadurch soll die faszinierende Kultur-Vielfalt, die Tullnerbachs Geschichte zu bieten hat, zugänglich gemacht werden.“ Und Haselböck ergänzt abschließend: „Die Standorte im Freien ermöglichen eine niederschwellige Begegnung: Auf diese Weise kommen auch all jene, die sich nicht primär für Kunst und Kultur interessieren, damit spontan in Berührung.“

