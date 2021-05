Kameramann Oliver Indra begleitete Regisseurin und Mitgründerin des Vereins „Lautlos“, Manuela Federl zu Dreharbeiten eines Vereinsvideos nach Bosnien. Der Verein sammelte Hilfsgüter für die in Bosnien gestrandeten Flüchtlinge und brachte diese im Herbst 2020 ins Land. Indra, der letztes Jahr zwei Filme mit Federl gedreht hatte, wollte unbedingt mit. Er war bereits unmittelbar nach dem Krieg in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und hielt die Zerstörung der Stadt in einer Fotodokumentationsstrecke fest, die ihn heute noch bewegt. Obwohl Indra bereits in vielen Krisenländern wie Bangladesh, Iran, Pakistan oder in Zentralamerika beruflich unterwegs war, erschütterten ihn die Erlebnisse an der europäischen Grenze, auch wegen der räumlichen Nähe zu Österreich.

NÖN: Warum wurde aus dem geplanten Vereinsvideo ein Dokumentarfilm?

Oliver Indra: Wir sind im Oktober 2020 mit der ersten Hilfsgüterlieferung nach Bosnien gefahren, und haben nicht gewusst was uns erwartet. Bei unserer Ankunft waren wir noch recht blauäugig. Vor Ort haben wir mit dem bosnischen Verein „SOS Bihac“ zusammengearbeitet. Dieser berichtete uns von aktuellen „Pushbacks“. Dabei werden Flüchtlinge beim Versuch die Grenze nach Kroatien zu überqueren zurückgedrängt, oftmals unter dem Einsatz roher Gewalt. Tatsächlich haben wir kurz darauf Gestalten aus dem Wald wanken sehen. Die Menschen hatten keine Schuhe, waren durchnässt und durchgefroren, unterernährt und traumatisiert. Sie haben ausgehen wie nach einem Autounfall.

Was für Menschen waren das?

In der Mehrzahl sind junge Männer betroffen. Aber es sind auch viele Familien mit kleinen Kindern, Großeltern und Säuglingen unterwegs. Wir haben Kinder gesehen, die wie lebende Leichen ausgesehen haben. Diese Menschen haben unglaubliche Märsche, oftmals über Jahre, hinter sich. Ihre Familie oder Dörfer haben das Wenige das sie besitzen verkauft, um ihnen die Flucht zu ermöglichen. Bei unserem erstmalig erlebten Pushback haben wir 40 Personen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen aufgesammelt und versorgt. Die kurze Zeit die wir mit ihnen verbracht haben, hat ihnen das Gefühl gegeben, kein Abfall zu sein. Keiner von diesen Menschen ist gerne von zuhause weggegangen. Für uns war klar, das muss gezeigt werden.

Die kurze Zeit die wir mit ihnen verbracht haben, hat ihnen das Gefühl gegeben, kein Abfall zu sein

Was bedeutet „The Game“?

Er beschreibt den Versuch mehrerer Menschen, die sich zusammentun, um in ein anderes Land zu fliehen – zu Fuß, durch die Wälder. Schaffen sie es nicht über die Grenze, ist das Spiel – the Game – vorbei.

Was bedeutet das für die Bevölkerung vor Ort?

Die Situation ist für alle Seiten unerträglich. Die Bewohner kommen mit Menschen aus vielen Kulturen in Kontakt, über die niemand die Kontrolle hat und keiner weiß, wie viele in den Wäldern tatsächlich leben. Eine explosive Stimmung.