Sommerzeit ist Ferienzeit, das war wohl auch der Grund, weshalb bei der letzten Gemeinderatssitzung gleich sieben von 21 Gemeinderatsmitgliedern fehlten. Die Beschlussfähigkeit war also knapp gegeben und stand auf Messers Schneide. Als dann der Tagesordnungspunkt über den Neubau am Grundstück neben dem Gemeindeamt abgestimmt werden sollte, packten sich Christian Schwarz und seine Kollegen von der ÖVP zusammen und verließen den Sitzungssaal.

Angefangen hat alles eigentlich recht konstruktiv und besonnen. Zusammen mit ihrem Kollegen Alexander Mayer stellte Architektin Johanna Aufner das Bauprojekt vor. Herzstück ist ein Kindergarten, mit einer Gruppe sowie einer Kleinkindergruppe. Zusätzlich sollen sowohl im zweiten Stock als auch im Dachgeschoß Wohnungen entstehen. „Jede Wohnung hat einen Balkon oder eine Terrasse“, führte Aufner die Pläne aus. Zum Bach hin wird es im Erdgeschoß für den Kindergarten Bewegungsräume geben. Diese sind auch von außen zugänglich, und wenn der Kindergarten geschlossen ist, auch für die Hausbewohner nutzbar.

Am Dachgeschoß wird es eine Gemeinschaftsterrasse geben, die ebenfalls für alle Hausbewohner nutzbar ist. Insgesamt werden zehn Wohnungen entstehen. Erna Komoly (ÖVP) regte die Unterbringung eines Postpartners im neu entstehenden Gebäude an, und verwies in der Debatte auf einen bereits gefassten Gemeinderatsbeschluss. Darin wurden ein Postpartner und ein Büro für den Wassermeister vorgesehen. Dies wird es nun, nach der Planung, nicht geben.

Vizebürgermeister Wolfgang Braumandl (SPÖ) widersprach der Aussage, dass es diesen Beschluss gebe. „Wenn die Kleinkindergruppe siedelt, dann wird es auch dafür die entsprechenden Räumlichkeiten geben“, versicherte aber Bürgermeister Johann Novomestsky.

Keine Zusicherung, keine Zustimmung

Die Stimmung in der Sitzung wurde zunehmend angespannt. Das Fass zum Überlaufen brachte für die ÖVP dann die Diskussion um eine zweite Kindergartengruppe, falls der Bedarf dazu bestehen würde. Die ÖVP stellte einen Antrag, vom Land Niederösterreich dazu eine schriftliche Zusage einzuholen. Für Christian Schwarz war dies unabdingbar, da er bereits in der Vergangenheit angemerkt hatte, dass die Außenflächen für die Bestimmungen des Landes zu klein seien. Daher forderte er von der Gemeindeführung, beim Land um eine Ausnahmegenehmigung anzusuchen, die eine Erweiterung erlaubt. „Wir wollen einfach nur eine schriftliche und positive Zusage, dass eine zweite Gruppe möglich ist. Wir wollen nicht ein Projekt über fünf Millionen Euro ohne Überprüfung des Landes beschließen“, argumentierte Schwarz.

Bürgermeister Novomestsky erwiderte, dass bereits mit dem Zuständigen gesprochen wurde und es auch eine Sondergenehmigung geben werde. Vizebürgermeister Braumandl ergänzte: „Um etwas schriftlich zu bekommen, müssen wir erst den Plan beim Land einreichen.“

Dies war der ÖVP zu wenig, sämtliche Mandatare verließen den Saal, sprengten so die Sitzung und verhinderten eine Abstimmung.