Arbeiten am Weidlingbachtunnel laufen

Bis Ende 2022 wird die Straßenunterführung der Weidlingbachstraße unter der Weststrecke in Tullnerbach neu gebaut.

Baustellenansicht vom 6. Dezember aus der Richtung Fröscherstraße. Nadja Büchler

Nach Fertigstellung stehen zwei Fahrspuren zur Verfügung und die neue Durchfahrtshöhe erreicht 4,7 Meter. Das verbessert den Verkehrsfluss und die Erreichbarkeit aller Ortsteile für die Einsatzkräfte.

Trotz Umbau weiterhin ungehinderter Zugverkehr

„Damit während der Arbeiten an der neuen Unterführung der Zugverkehr ungehindert weiterlaufen kann, wurden während einer Streckensperre in den Herbstferien zwei der längsten Hilfsbrücken Österreichs eingebaut“, berichtet Christopher Seif, ÖBB Pressesprecher für Niederösterreich und Burgenland.

Vorarbeiten für Einsatz der Hilfsbrücken

Diese mussten für den Streckenabschnitt speziell adaptiert und teilweise sogar neu angefertigt werden. Für den Einhub der Hilfsbrücken war es notwendig, vorher Mikropfähle ins Erdreich zu bohren, die bis in den festen Untergrund unterhalb des Bahndammes reichen.

Auf diesen Mikropfählen wurden die Fundamente betoniert, auf denen jetzt zirka ein Jahr die Hilfsbrücken aufliegen. Die Weichenverbindung im Bereich der Unterführung wurde aufgelassen und 500 Meter weiter westlich neu errichtet.

Erdbohrungen bis 18 Meter in die Tiefe notwendig

Im nächsten Schritt werden 87 Ortbetonbohrpfähle mit einem Durchmesser von 120 cm errichtet. Dafür bohrt sich eine Schnecke bis zu 18 Meter tief in den Boden. In die entstandenen Löcher werden anschließend vorgefertigte Stahlbewehrungskörbe eingebaut, die mit Beton aufgefüllt werden. Auf diesen Bohrpfählen wird das Tragwerk der neuen Unterführung, also die künftige Tunneldecke, zu liegen kommen. Anschließend kann unterhalb dieses Tragwerks das alte Viadukt abgetragen und die neue Unterführung errichtet werden.

Es folgen die Innenauskleidung, der Straßenaufbau und der Aufbau des Gerinnes für den Weidlingbach. Bis Ende 2022 wird der Bereich zwischen der neuen Tunneldecke und der Hilfsbrücke mit geeignetem Dammschüttmaterial aufgefüllt, die Hilfsbrücke ausgehoben, der Unter- und Oberbau für den darüberliegenden Gleiskörper errichtet und letztendlich die Gleise samt Gleisanschlüssen hergestellt. Die neue Unterführung hat zwei vollwertige Fahrspuren und einen Gehsteig.