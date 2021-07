„In der kalten Jahreszeit, wenn die Zitronen blühen, sitzt man bei uns im Wintergarten inmitten einer mediterranen Duftwolke“, so Edel-Florist Markus Donati. Gemeinsam mit Ehefrau Wilma zog er vor zweieinhalb Jahren nach Weidlingbach. Sie revitalisierten ihr Privathaus im holländischen Stil, bauten eine helle, lichtdurchflutete zweistöckige Eventlocation für bis zu 80 Personen in gesetztem Rahmen und einen Wintergarten, der 40 bis 60 Feiernde oder Seminarteilnehmer beherbergen kann. Die Gestecke und floristischen Ausstattungen aller Art - von Hochzeiten bis zu Tagesseminaren - kommen dabei natürlich aus dem eigenen Haus.

Wintergarten mit Zitronenduft

„Wir wollten auf’s Land ziehen“, so Wilma Donati, „aber auch Fortbildungsseminare für Fleurop-Mitglieder anbieten können.“ Ihr Mann ist Florist in dritter Generation und erwarb seine persönliche Handschrift während prägender Lehrjahre in Italien, Japan und Deutschland. Das Hauptgeschäft in Grinzing ist in den ehemaligen Weinkellereien der Firma Kattus zu finden. „Hier in Tullnerbach-Pressbaum fügt sich alles gut zusammen“, erläuterte Wilma Donati der NÖN bei einem kleinen Rundgang durch das Areal. Schnittblumen werden angebaut, vor zwei Jahren waren es 67 verschiedene Dahliensorten sowie Sonnenblumen und Hortensien. „Einige unserer Pflanzen kommen aus Pressbaum, unsere Hauptidee war es, Randsortimente selber zu ziehen“, fügt sie hinzu.

In ihrem Park-Gartengelände: Wilma und Markus Donati. M. Seiter, M. Seiter

Auf der großzügigen Park-Gartenfläche von über 1,6 Hektar standen früher zwei Gärtnereien zweier Schwestern aus den Niederlanden und die Baumschule, die 1995 geschlossen wurde. Die Einfahrt zum Grundstück liegt in Tullnerbach, der Weidlingbach mit seinem kleinen Vogelschutzgebiet fließt durch das Areal und bildet die Grenze zu Pressbaum. Der obere Teil des terrassierten Geländes grenzt bereits an die Besitzungen des Sacré Coeur. Hausherr Markus Donati, der sich auch der Permakultur widmet, freute sich Mitte Juni im Rahmen des großen öffentlichen Opening Events: „Ich sehe es definitiv als einen Aufbruch nach Corona. Jetzt geht es los.“ Standesamtliche Hochzeiten fanden bereits statt, auch der Wolfsgrabener Wirt Oliver Pobaschnig kochte schon am Gelände des weitläufigen Schau- und Nutzgartens.

Auch Märkte sind geplant

Eine Markt-Idee mit kulinarischen Ausstellern aus seinem Netzwerk plant der Hausherr ebenfalls: „Wir denken an einen Weihnachtsmarkt, aber auch an einen Wochen- oder Monatsmarkt. - Allerdings eher unter der Woche, denn Samstag-Märkte gibt es hier ja schon einige“, betont der Experte für Floristik, dem „das Gestalten mit der Natur und für Menschen“ im Blut liegt. Auch überlegt er nachhaltige und ökologische Kooperationen, etwa im Verkehrsbereich. „Wir sind fußläufig fünf Minuten von zwei Bahnhöfen entfernt, können uns auch Shuttledienste vorstellen mit Gemeinden oder dem E-Mobil Pressbaum. Oder wir bringen Kunden aus Wien auch gerne mit dem Bus heraus.“

Nähere Informationen und Kontakt unter donati.at