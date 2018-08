Vor einigen Jahren wurde das Projekt „Durchgehender Radweg“ in der Region ins Leben gerufen. Dabei wurde auch mit der Stadt Wien zusammengearbeitet, da es geplant war, den Radweg von der Region bis hin zum Karlsplatz zu errichten.

Nun ist Tullnerbach dran, seinen Teil beizutragen. Der Radweg erreicht Tullnerbach über die Brentenmaisstraße. Genau dort wird nun ein Radweg errichtet, der bis zur Seestraße führt. „Dabei ist auch eine Verbindung zum Norbertinum geplant“, erzählt Bürgermeister Johann Novomestsky. Dafür wird noch zusätzlich eine Querungshilfe errichtet. Das ist einmal das Projekt für dieses Jahr. In weiterer Folge geht es dann jenseits des Wienerwaldes weiter. „Im kommenden Jahr wird dann der Bereich ab Kreisverkehr bis zur Einfahrt Richtung Irenental errichtet“, so Novomestsky. Der Radweg im Irenental wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Ich schätze, es wird noch bis zu vier Jahren dauer, bis es dort einen Radweg geben wird“, sagt Novomestsky.