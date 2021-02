„Frauen essen im Laufe ihres Lebens etwa drei bis vier Kilo Lippenstift bei der Nahrungsaufnahme mit. Auch deswegen ist die Verwendung von natürlichen Mineralien in Schminkprodukten so wichtig. Zusätzlich halten sie sehr gut auf Haut und Lippen“, betont Renée Schüttengruber, die der NÖN ihr neuestes Lockdown-Projekt präsentierte: Sie entwickelte einen Basiskurs für den Einstieg in dekorative Kosmetik und stattete ihre Homepage entsprechend aus.

Naturkosmetik-Zutaten im Uhrzeigersinn (v. l. unten nach r. unten): Candelillawachs, Cupuacubutter, Wollwachs, Gaya Bronzer Puder Highlights/ schimmernder Mica und Jojobawachs. Renée Schüttengruber

„Ich möchte zeigen, dass man mit einem Grundprodukt viele Schminkprodukte herstellen kann. Die besten Basisprodukte so wie das notwendige Zubehör habe ich auf einer neuen Plattform meiner Homepage als Empfehlungs-Shop zusammengestellt“, erläutert sie. Weiters hat sie auf dieser in den letzten Wochen auch Tipps für Bücher oder Rezepte zusammengetragen und erläutert detailliert Wirkstoffe unterschiedlicher Öle, Wachse, Butter oder den Gebrauch diverser Rührutensilien.

„Die Nachfrage steigt stark“

In ihren bisherigen Kursen zur Herstellung pflegender Kosmetik bemerkte Schüttengruber, dass auch die Nachfrage nach natürlicher dekorativer Kosmetik stark steigt und „es diesbezüglich noch nicht viel Information gibt“. Ihre Unterrichtsstunden als Gesangpädagogin am Zentrum für Musikvermittlung hält sie derzeit nur online, zudem ist dieses Jahr das erste, an dem sie nicht an der Volksoper singt: „Geplant war meine Rolle als böse Schwester Bertha in ‚The Sound of Music‘, leider können wir keine einzige Vorstellung spielen und sind alle sehr traurig darüber“, meint die Sopranistin.

Die dadurch freigesetzten Kapazitäten verwendete sie zum näheren Studium unterschiedlicher natürlicher Wirkstoffe wie etwa den Micas. Dies sind schimmernde Farbpigmente von Mineralstoffen, die auch in der Malerei und bei Lackierungen eingesetzt werden. Zum Valentinstag erstellt sie nun beispielsweise aktuell zu den Lippenstift-Farben passende Nagellacke aus Klarlack und Micas.

„Die Leute haben Zeit, sie wollen sich beschäftigen und sind interessiert an einem gesunden Lebensstil“, ist ihr Resümee. Und weiter: „Wir wissen noch nicht, wann wir wieder Kurse abhalten dürfen, und ich will künftig auch Videos anbieten, um zu zeigen, dass man wirklich viel daheim machen und selber rühren kann.“ So gibt sie auch Hinweise, welche mit Micas gemischte Pulver es bereits fertig zu kaufen gibt oder bietet Kosmetikvorschläge dem Jahreskreis entsprechend an, damit so viele Zutaten wie möglich auch aus dem eigenen Garten kommen können.

Schüttengruber erstellt auf Nachfrage auch individuelle Hautanalysen mit passenden Rezepten und Inhaltsstoffen, dreistündige Einzelkurse können derzeit ebenfalls bei ihr gebucht werden. In den Individualkursen wird die Kenntnis von Grundprodukten erworben und erste Rezepte ausprobiert.

Weiterführende Informationen unter www.schuettengruber.com