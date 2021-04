Mit der Einladung zur Eröffnungsausstellung „Himmlische Seelen - Knöcherne Juwelen“ im Museum am Dom, ehemals Diözesanmuseum St. Pölten, bot sich für die Schüler der vorjährigen 5B, heutigen 6B, des Wienerwaldgymnasiums gleich am Beginn der Oberstufe des künstlerisch-bildnerischen Zweiges ein sehr praxisnaher Einstieg in ihr künstlerisches Schaffen. Museumsdirektorin Barbara Taubinger lud zu einer ganz besonderen Zusammenarbeit ein, die nicht nur die reine Produktion von Kunstwerken zum Ausstellungstitel vorsah, sondern auch mit einem tiefen Einblick in das Museum, sein Team, die Aufgaben und den Fundus an Exponaten verbunden war. Die Zusammenarbeit mit dem Museum begann im November 2019.

„Der gesellschaftliche Wert musealer Institutionen steht außer Zweifel, doch müssen wir uns seine Bedeutung und die seiner gut gehüteten Objekte von Zeit zu Zeit in unser Bewusstsein rufen. So können Exponate längst vergangener Jahrhunderte nach genauerer Betrachtung und Überlegung auch noch in unserer Zeit bedeutsam sein oder durch deren Bearbeitung neuerliche Aktualität erfahren“, erläutert Kunstlehrer Markus Sulzbacher gegenüber der NÖN. Gemeinsam mit Kollegin Maria Fößl begleitete er Konzeption und Umsetzung der künstlerischen Produktionen.

„Das Besondere an unserer Herangehensweise war hier mit Sicherheit die Möglichkeit des sehr nahen Kontaktes mit den Werken des Museums, im Speziellen mit dessen Bestand an Reliquien. Materialien und Oberflächen der Objekte sowie die dazugehörigen Geschichten und Mythen konnten begriffen und nachvollzogen werden“, führt Sulzbacher weiter aus. Auch die selbstständige Suche und das Finden von formalen wie inhaltlichen Ansatzpunkten in der Sammlung des Museums war der Ausgangspunkt für die persönlichen künstlerischen Konzeptionen der Schüler. Diese nahmen teils auf Werke des Museums Bezug oder erhielten hier Anstoß für völlig freie Annäherungen zum Thema der Ausstellung. „Rückblickend ist sehr schön zu sehen, welche Entwicklung die Schüler im Rahmen dieses Projektes erfahren haben und welche Werke entstanden sind“, betont Kunstlehrerin Maria Fößl.

Auch Corona und die damit verbundene Zusammenarbeit auf Distanz hat diesem Umstand keinen Abbruch getan. Es sind spannende Werke entstanden, die das Thema inhaltlich wie formal überaus facettenreich und mit viel Gefühl beleuchten und die Betrachter zum Denken anregen oder schlichtweg emotional berühren sollen. Aufgrund der Pandemie musste die Eröffnung der Ausstellung, die für April 2020 geplant war, auf dieses Jahr verschoben werden. Das Museum bzw. die Ausstellung soll nun zum ehestmöglichen Zeitpunkt, voraussichtlich am 5. Mai, nach umfassender Neugestaltung und mit der aktuellen Ausstellung für Besucher wiedereröffnet werden.

„Die Schüler haben auch sehr gute Texte zu ihren Werken geschrieben. Diese werden ebenfalls in der Broschüre zur Ausstellung veröffentlicht. Zudem produziert das Museum auch Postkarten, die auf der Vorderseite ein Foto und auf der Rückseite den Text zum Werk zeigen. Die Karten werden den Besuchern des Museums zur freien Entnahme angeboten“, ergänzt Markus Sulzbacher abschließend.