Ein abwechslungsreiches Programm und vielfältiges Angebot an Süßem und Pikantem lockte viele Besucher ins Irenental.

Zum Feiern lud der Kirtag der Pfarre Maria im Wienerwald ein. In ruhiger Umgebung lockte eine Vielzahl an Ständen zahlreiche Besucher zur Veranstaltung. Diese trafen bereits am Nachmittag ein und genossen die kulinarischen Spezialitäten unter freiem Himmel.

Auf dem Kirtag wurden den Gästen unter anderem belegte Brote, Fleischspezialitäten vom Grill, Süßes und auch etliche Getränke serviert. Auch konnten Jung und Alt bei unterhaltsamen Spielen wie beim Dosenschießen ihr Glück versuchen.

Spaß und Tanz beim Holzkohlegrill

Auch für spätabendliches Unterhaltungsprogramm war auf dem Kirtag der Gemeinde Tullnerbach gesorgt. So unterhielt zu fortgeschrittener Stunde DJ Turbo die Gäste und animierte diese zum Tanzen, während auf dem Holzkohlegrill noch die eine oder andere Fleischspeise ergattert werden durfte.

Den letzten Tag der Veranstaltung läutete die Blasmusik Tullnerbach mit festlichen Tönen ein. Diesem Weckruf folgen einige Gäste.

Denn beim Frühschoppen durften sich die Besucher schließlichan Kaffee und diversen Mehlspeisen erfreuen und so gestärkt in den Tag starten. Am Nachmittag hatten dann die Jüngsten die Gelegenheit, sich beim Kinderprogramm austoben.

Der Kirtag der Pfarre Maria im Wienerwald bot damit eine abwechslungsreiche Unterhaltung, bei der sowohl Jung als auch Alt voll auf ihre Kosten kamen.