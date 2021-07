Endlich ist es soweit: Der Tullnerbacher Volksopern-Sänger, Regisseur und Produzent Wolfgang Gratschmaier kann nun mit einem halben Jahr Verspätung zum schon lange geplanten Wunschkonzert anlässlich seines 60. Geburtstags einladen. Im Rahmen des neuen St. Pöltner Festivals „Sommer Theater Park“ gestaltet er am 16. Juli ein rauschendes Fest, begleitet vom Ensemble Wild und Publikumslieblingen wie seiner Gattin und Sopranistin Renée Schüttengruber, Tenor Mehrzad Montazeri sowie dem Europaballett. Auch Überraschungsgäste aus der Welt der Oper und der Dancing Stars sind mit dabei.

Reiches Sänger-Leben

„Wir bringen alles auf die Bühne, was mir das Wichtigste in meinem Sänger-Leben war - das Schönste und Beste aus der Volksoper, das Wienerlied und meine Vorliebe für Italien“, so Gratschmaier. Begonnen hat die musikalische Theaterreise des Jubilars vor 30 Jahren in St. Pölten und genau dahin zieht es den Tenor für sein Geburtstags-Programm „Wunschkonzert“ wieder zurück. „Ich hatte als Kind zwei schwere Herzoperationen, mir wurde das Leben zweimal neu geschenkt. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, versuche ich diese Lebensfreude zurückzugeben, wahrscheinlich singe ich deswegen auch so intensiv und mit Hingabe“, reflektiert Gratschi, wie ihn seine Freunde nennen, im Gespräch mit der NÖN.

Und sein Schwiegervater Ferdinand Stockinger fügt hinzu: „Bei uns trällert schon das ganze Haus in Vorfreude und ist voller positiver Energie. Unsere Mitbewohner sind ganz begeistert und wollen gar nicht mehr ausziehen“, schmunzelt er verschmitzt. Veranstalterin Anastasia Irmiyaeva vom Europaballett und dem neugegründeten Verein „Pro Kultur“ freut sich, das große Geburtstagsfest für den Tullnerbacher ausrichten zu dürfen: „Ich bin glücklich, dass seine Feier samt seiner Freunde auf der Bühne und im Publikum bei uns stattfindet. Wir arbeiten seit 2010 zusammen und unsere Projekte sind immer mit Spaß und Witz verbunden.“

Und Pianistin Angelika Ortner vom Ensemble Wild, die auch an der Musikschule Wienerwald Mitte in Purkersdorf unterrichtet, wird dem Geburtstagskind das eine oder andere Ständchen spielen: „Die drei Schwestern Wild und ich freuen uns schon auf Wolfgang als Hahn im Korb unseres gemeinsamen Programms.“ Auf dreifache Weise werden sie mit Operette, Wienerlied und italienischen Gassenhauern die Besucher in Bann ziehen. Auf „Gern hab ich die Fraun geküsst“, „Die Reblaus“ oder „O Sole Mio“ folgen andere beliebte und beschwingte Melodien. Der Jubilar moderiert auch selbst im Park des Kulturhauses St. Pölten Wagram.

Gratschmaier fungiert als Weinpate

Um der Kulinarik gerecht zu werden, kreiert Spitzengastronom Christian Zwieselbauer feine Genusspakete, die man auf Abstelltischen zwischen den Sitzgruppen genießen kann. Gekrönt wird der Festrahmen von einem feinen Tropfen Grünen Veltliner: Das Geburtstagskind fungierte als Pate für „Gratschmaier`s Wunschkonzert“, der von Peter Paradeiser gekeltert wurde und den der Winzer auch selbst ausschenken wird. Der Wein wurde 2020 beim internationalen Bioweinpreis mit Silber prämiert.

„Wunschkonzert“ im Rahmen des Festivals „Sommer Theater Park“, Freitag, 16. Juli, 20 Uhr, Oriongasse 4, St. Pölten Wagram. Kartenbestellung unter 02742/230 000 oder www.oeticket.com. Nähere Informationen: sommertheaterpark.at.