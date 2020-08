Gespannt lauschten die coronagerecht platzierten Zuhörer letzten Sonntag den Ausführungen von Society-Reporterin Lisbeth Bischoff im Festsaal von Schloss Thalheim. Diese brachte ihnen ihr Wissen um’s Britische Königshaus nahe: Die Adelsexpertin beleuchtete unterschiedliche Aspekte aus dem Leben Lady Dianas, deren Todestag sich am 31. August zum 23. Mal jährt. Musikalisch wurden ihre Erzählungen von Anita Horn und Band begleitet. Auch Landtagsabgeordnete Doris Schmidl mit Ehemann Alois konnte Anastasia Irmiyaeva, die Leiterin des Sommerfestivals La Rose, diesmal unter den Gästen begrüßen.

Die Künstlerischen Leiter der Schloss Thalheim Classik, die Tullnerbacher Volksopern-Sänger Renee Schüttengruber und Wolfgang Gratschmaier, sowie Vereinsjurist Michael Hofbauer, blieben mit den eingangs erwähnten Mitwirkenden und Gästen bis spät abends in trautem Kreis beisammen: Lisbeth Bischoff und Wolfgang Gratschmaier plauderten aus dem Nähkästchen ihrer 30-jährigen Freundschaft, gaben Anekdoten von frühen Ö3-Interviews oder Begegnungen mit unterschiedlichen Weltstars Preis. Doris Schmidl wiederum bereicherte mit Erzählungen aus ihrer Kindheit und Jugend: Wenn sie bei Verwandten in Thalheim war, war es unter den Kids eine Mutprobe, in den damals noch ganz verfallenen und gespenstisch anmutenden Schlossgarten einzudringen. Und sie schwärmte von ihren Schuljahren im Tullnerbacher Norbertinum und von den Unterrichtsstunden in Tierzucht beim späteren langjährigen Direktor Franz Raith.