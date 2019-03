Die Tullnerbacherin Renée Schüttengruber, Konzertdirektorin der Veranstaltungen Schloss Thalheim Classic, baut auf Nachhaltigkeit. So werden die Werbeplanen aus Herzogenburg jedes Jahr in zwei Kollektionen zu Taschen verarbeitet.

Die nächste ist ab 31. März erhältlich, sie erscheint zur Schubertiade. Aufwendig gefertigte Handtaschen, Kulturbags, Brillenetuis und nässebeständige Badetaschen werden diesmal ergänzt durch eine Limited Edition, überzogen mit Stoffen des englischen Designers, Fabriksbesitzers, Vordenkers und frühen Demokraten William Morris.

Mit insgesamt zwölf Bannern werden die Veranstaltungen jährlich beworben. Die multi-kreative Tullnerbacherin Renée designt ihre Taschenkollektion vom Entwurf über die Auswahl der Futterstoffe bis zur edlen Innenausstattung.

Die Preisgestaltung variiert momentan zwischen 12 und 122 Euro, in die City-Rucksäcke passt auch schon mal der Laptop. „Es ist für mich ein idealer Ausgleich zum Singen“, so die charmante Künstlerin. Sie nimmt auch gerne spezielle Auftragsarbeiten an oder arbeitet etwa zusätzliche Firmenlogos in ihre Unikate ein.

Neues Format „Dinner & Classic“

Ihr Ehemann Wolfgang Gratschmaier ist Intendant von „Schloss Thalheim Classic“ und als solcher für die großen Konzerte und deren künstlerische Besetzung verantwortlich. Renée betreut diese als Konzertdirektorin und organisiert die neue Veranstaltungsreihe „Dinner & Classic“ sowie weitere Events rund ums Schloss.

Das Volksopern-Sänger-Ehepaar hat im geografischen Mittelpunkt Niederösterreichs seine zweite kulturelle Heimat gefunden. Zum Auftakt des neuen Formats gibt es Genuss und Kultur auf den Spuren von Franz Schubert im Restaurant „Zum Weißen Ritter“. Dabei wird ein fünfgängiges Menü aus Schuberts Zeit neu interpretiert. Zwischen den Gängen präsentiert das „WienerKlassikQuartett“ Auszüge seiner Werke.