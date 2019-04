„Wir ergänzen uns sehr gut“, strahlt Loes Gasser, wenn sie über das Berufs- und Privatleben mit ihrem Ehemann, dem Spitzenkonditor Herwig Gasser, berichtet. Das Erfolgsduo zählt nicht nur sehr viele Bewohner unserer Region zu seinen Stammkunden im Auhofcenter,, sondern genießt in der raren Freizeit auch den Erholungswert des Wienerwaldes direkt hinter seinem Haus auf der Schubertwiese in Tullnerbach.

„Hier leben wir seit 2011, davor waren wir in der Pfalzau. Der Wienerwald ist so vielseitig, ich liebe dieses grüne Herz“, so die gebürtige Holländerin, die vor ihrer Zeit in Österreich auch schon in der Schweizer Hotellerie Bergluft schnupperte. Während sie sich gerne den Kopf im Wald freiläuft, zieht es den ehemaligen semi-professionellen Radfahrer Herwig immer noch auf den Drahtesel. „Im Sommer fahre ich täglich mit dem Rad ins Badener Geschäft, das sind 70 km mit schönen Steigungen“, frohlockt der Schokoladeerzeuger aus Leidenschaft.

„Hier leben wir seit 2011, davor waren wir in der Pfalzau. Der Wienerwald ist so vielseitig, ich liebe dieses grüne Herz“

Zum gesunden, sportlichen und ernährungsbewussten Lebensstil des Paares passt auch die Qualität ihrer Törtchen: „Mehlspeise soll eine Sünde bleiben. Aber wenn man schon sündigt, dann soll man es mit ruhigem Gewissen tun. Ich selbst esse auch täglich ein Törtchen“, so die muntere Holländerin Loes, die ihren Herwig in der gemeinsamen Zeit bei der Kaffeesieder-Familie Querfeld kennenlernte.

Vor seiner Selbstständigkeit war Herwig Gasser Chef-Patissier des Wiener Cafe Landtmann und der zugehörigen Kaffeehausgruppe. Heute leitet er im Kaiserhaus im Zentrum von Baden seine eigene Backstube mit Geschäft und ist verantwortlich für neue Kreationen und Marketing. Loes führt den Betrieb im Auhofcenter, in dem die Eiserzeugung angesiedelt ist, und ist gesamtverantwortlich für Personal und Administration.

Ideen kommen oft mitten in der Nacht

Das Geheimnis des Mehlspeiserfolges liegt sowohl in den Zutaten als auch in der kreativen Verarbeitung. „Herwig hat oft mitten in der Nacht eine Idee, dann probiert er tagelang, bis die Zutaten passen und harmonieren“, lächelt seine Ehefrau. Verwendet und angeboten werden ausschließlich natürliche Rohstoffe und Produkte, regionale Säfte, Wein aus Baden und Eis aus Biomilch, heuer in den neuen Sorten Lila Feige oder Weiße Trüffel mit Rosmarin. Und auch der Osterhase kommt nicht zu kurz, da Herwig Gasser vor allem die Arbeit mit Schokolade liebt. Gelegentlich gibt er sein Wissen dann auch in der Kölner Chocolate academy weiter.

Weiters hat er ein Herz für die Arbeit mit Kindern und weckt bei den Kunden von morgen Emotionen für das Verzieren von Ostereiern oder Lebkuchen. Die Tochter der früheren Purkersdorfer Gasthaus-Institution Tiapal, Gitti Tiapal, war einer der vielen Lehrlinge, denen er bereits seine Leidenschaft für Süßes vermitteln konnte.

„Es ist wichtig, dass unser Handwerk erhalten bleibt, es ist ein Kulturgut“, so der Hobbymaler, dessen Bilder auch in seinem Geschäft hängen. Und der Tullnerbacher Anton Roitner, Stammgast der ersten Stunde und eifriger Besucher bei den von Gasser immer wieder angebotenen Kursen für Laien, freut sich: „Ich habe so viel von Herwig gelernt, mir so viele Tipps und Tricks von ihm und auch seinen Konditoren in der früheren Schaubackstube abgeschaut.“