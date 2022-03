Vom Konsumenten zum Gärtner: Haftstrafe für Cannabis-Züchter

In Begleitung zweier Justizwachebeamter betritt der Erstangeklagte, der zum Zeitpunkt der Verhandlung in Untersuchungshaft sitzt, den Gerichtssaal.

Gemeinsam mit seinem Bruder (22) soll der 24-jährige Rumäne zwischen Jänner und November 2021 mehrmals 630 Cannabispflanzen in einem extra dafür gemieteten Haus in Untertullnerbach für eine kriminelle Vereinigung gepflanzt und gepflegt haben. Dafür sollen sie zudem Energie vom zuständigen Energieversorger illegal abgezweigt haben. Jetzt müssen sie sich dafür am Landesgericht St. Pölten verantworten.

„Auch der Strom für die Plantage wurde illegal abgezweigt“

Beide Angeklagten sind unbescholten und bekennen sich schuldig. „Ich habe das Haus angemietet und gewusst, dass es für eine Cannabis-Plantage genutzt wird“, erklärt der 24-jährige Erstangeklagte der Richterin. Das Geld für die Miete habe er per Post bekommen und immer pünktlich bezahlt. Das bestätigt auch der Vermieter, der als Zeuge geladen ist und immer einen guten Eindruck von dem jungen Mann gehabt hat.

Der 24-Jährige ist im Dezember 2020 ins Haus gezogen und habe dort ab März auch gelebt, seit Anfang 2021 hat er dort die Plantage betrieben.

„Die Plantage wurde professionell betrieben. Auch der Strom dafür wurde illegal abgezweigt“, erklärt die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Eine Meinung, die der Verteidiger nicht teilt. „Bei der Plantage handelte es sich lediglich um eine schlichte, einfache, keine professionelle.“

Nur eine von drei Tranchen konnte verarbeitet werden

„Wie ist das Ganze abgelaufen und wie haben Sie mit Ihren Auftraggebern kommuniziert?“, möchte die Richterin wissen. „Ich habe persönlich mit meinem Auftraggeber kommuniziert. Er hat mir auch die Pflanzen gebracht. Ich habe sie eingesetzt, gegossen, geschnitten und das Gras in Müllsäcke verpackt“, schildert der 24-jährige Rumäne.

Den Namen seines Auftraggebers möchte er nicht nennen. Bei der Polizei belastete er einen Dritten, nimmt diese Anschuldigung in der Verhandlung aber zurück. Der Zweitangeklagte, der 22-jährige Bruder des Erstangeklagten, habe lediglich beim Gießen und Schneiden der Pflanzen geholfen.

Geplant waren drei Ernten. Die erste Tranche war wegen Insektenbefalls laut den Angeklagten nicht verwertbar, die 2. Tranche wurde verarbeitet und verbreitet. Auch eine dritte Tranche war bereits angebaut, zur Ernte kam es allerdings nicht mehr.

Rund 2 Wochen davor wurden die zwei Angeklagten verhaftet. Einem Gutachten zufolge hätten aufgrund der hohen Qualität daraus über 32 Kilogramm Cannabis hergestellt werden können.

„Ich möchte heiraten und Kinder kriegen“

Die beiden Brüder erklären im Laufe der Verhandlung immer wieder, dass es ihnen leidtue und sie sich bessern möchten. „Ich möchte normal arbeiten, heiraten und Kinder kriegen.“ Beide geben außerdem zu, drogenabhängig zu sein und stimmen einer möglichen Entzugstherapie zu.

Der 24-jährige Erstangeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. 16 Monate davon werden bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren nachgesehen. Außerdem muss er dem Vermieter 10.000 Euro Schadensersatz bezahlen.

Der 22-jährige Zweitangeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, 14 davon bedingt ebenfalls mit einer Probezeit von drei Jahren, verurteilt. Beide bekommen während ihrer Probezeit Bewährungshilfe und müssen außerdem eine Suchttherapie absolvieren.

