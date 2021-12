Dibl gestaltete Magazin für Institut: „Jane Goodall ist revolutionär“

Gemeinderätin Michaela Dibl, im Hauptberuf Grafikerin und Inhaberin einer Werbeagentur, betreut als Charity-Projekt seit sieben Jahren das Jane Goodall Institute Austria (JGIA). Vor zwei Jahren wurde sie für ihr verschiedenstes Engagement zur Ehrenbotschafterin ernannt, die NÖN berichtete:

Tullnerbach Michaela Dibl: „Hatte Tränen in den Augen“

Kürzlich erschien erstmals das neue Jahresmagazin „Be inspired“, das ebenfalls ihre Handschrift trägt. Nun erzählt sie, was sie an dessen Gestaltung und ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit insgesamt fasziniert.

NÖN: Sie sind für Grafik, Gestaltung, Design, Layout, also die visuelle Umsetzung, ebenso verantwortlich wie für den Produktionsablauf des neuen Magazins „Be inspired“. Was ist Ziel dieser Publikation?

Ehrenbotschafterin Michaela Dibl (rechts) vor zwei Jahren mit Verhaltensforscherin Jane Goodall (links). Daniela Matejschek

Michaela Dibl: Zusätzlich zum Jahresbericht mit Daten und Fakten ist dies unsere zweite jährliche Publikation, die das JGIA in seiner Gesamtheit darstellt. Unsere Spender und Firmenpartner engagieren sich in ihren Interessensbereichen und wissen oft nicht, was in anderen Sparten geschieht. Mit „Be inspired“ können wir das gut sichtbar machen und zeigen, wie einzelne Bereiche ineinandergreifen.

NÖN: Wie hat sich Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für das JGIA ergeben?

Mit Geschäftsführerin Doris Schreyvogel bin ich seit 20 Jahren befreundet. Sie ist seit acht Jahren beim JGIA, kurz darauf holte sie mich an Bord. Mit meiner Grafik- und Werbeagentur unterstütze ich bei Kampagnen, Mailings und jetzt auch mit der Tätigkeit für das neue Magazin.

„ Es war ein besonderer Tag, als ich die Auszeichnung von Jane Goodall überreicht bekam.“ Michaela Dibl Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Institutes Austria

NÖN: Was fasziniert Sie an der Persönlichkeit von Jane Goodall?

In einer Zeit, als Frauen in der Wissenschaft noch keine große Rolle spielten, hatte sie den Mut, nach Afrika aufzubrechen. Sie stürzte sich in ein Abenteuer und fand Dinge heraus, die revolutionär waren. So, wie sie es durchzog, leistete sie nicht nur einen großen Beitrag zur Erforschung der Primaten, sondern auch zur Gleichberechtigung der Frau.

NÖN: Sie haben in Uganda auch vor Ort ein Projekt des JGIA betreut. Wie lief das ab?

Ich habe zweimal sechs Wochen in meinem Urlaub das Projekt „Hope for Batwa children“ mitorganisiert. Zwölf Kinder der Batwa-Pygmäen erhielten in der Nähe des Bunyonyi-Sees eine vollständige Ausbildung mit Verpflegung und Unterkunft, da dies bei ihnen vor Ort nicht möglich war. JGIA mietete ein Haus in der Nähe von Kabale, das ich vorbereitete. Dann gewöhnten sich die Kinder erst einmal ein halbes Jahr ein, sie kannten ja weder Zahnbürste noch Klo. Zur Vorbereitung der Einschulung war ich dann nochmals in Kabale.

NÖN: Welches weitere Projekt des JGIA liegt Ihnen besonders am Herzen?

Das sind die „Clever Girls“. Das ist ein sensationelles internationales Projekt, das seit 2016 vom JGIA in Uganda durchgeführt wird. 80 Prozent der Mädchen bleiben heute noch während der Periode von der Schule daheim, 30 Prozent kehren nach der ersten Blutung nicht mehr in die Schule zurück. Das Projekt hat so viele gute Seiten: Sie lernen, Binden zu nähen, um in die Schule gehen zu können, erhalten Aufklärung über Verhütung sowie getrennte Sanitärräume für Mädchen und Burschen. Und Mädchen werden ausgebildet, an Schulen wiederum weitere Mädchen zu unterrichten. Das ist ein toller Schneeballeffekt, denn die Glaubwürdigkeit einheimischer Mädchen aus dem eigenen Dorf ist hoch (siehe auch Infobox).

NÖN: Sie wurden 2019 zur Ehrenbotschafterin des JGIA ernannt. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung heute?

Ich war sehr be- und gerührt damals, als ich in Wien vor 1.200 Leuten für meine erwähnten ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Ehrenbotschafterin ernannt wurde. Es war ein besonderer Tag in meinem Leben, als ich diese Auszeichnung von Jane Goodall persönlich überreicht bekam.

