Wienerwaldgymnasium: Aufbruch in eine neue Ära

Am Wienerwaldgymnasium stehen die Zeichen auf Aufbruch in eine neue Ära: Nach vielen Jahren Aufbauarbeit und provisorischer Gebäudelösungen erfolgt Anfang 2023 der Umzug in das neue Schulgebäude, „konkret ist er für die Osterferien 2023 angedacht“, so Direktorin Karina Bruckner im Gespräch mit der NÖN.

Im Zuge des heurigen Tages der offenen Tür, der aus einem Online-Informationsblock und Schulführungen bestand, konnten die Interessenten für das Schuljahr 2023/24 bereits einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen. Am 25. November und 2. Dezember wurden in insgesamt 13 Gruppen 370 junge Schüler sowie deren Eltern durch den Neubau geführt. Organisiert von den Bildungsberaterinnen betreuten junge Kollegen engagiert diese Schulführungen. Tatkräftige Unterstützung hatten sie dabei sowohl von aktiven Schülern der Schule als auch von Absolventen des Wienerwaldgymnasiums.

Hochmoderne Ausstattung

Anna Jagritsch, die 2022 im Realgymnasium mit künstlerischem Schwerpunkt maturierte, erklärt, warum sie gerne mithalf: „Wir haben unsere Schulzeit hier sehr genossen und auch nach unserem Abschluss kehren wir immer wieder gerne zurück, um unsere positiven Erfahrungen weiterzugeben.“

Ganz ähnlich sieht das auch Tobias Bischof, der die Klasse 6A im Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt besucht: „Es freut uns sehr, unseren zukünftigen Mitschülern einen Einblick in den Schulalltag zu geben. Natürlich ist es uns auch eine besondere Freude, unser neues Gebäude herzuzeigen, welches durch hochmoderne Ausstattung das Lernerlebnis noch einmal verbessert.“

Voranmeldungen sind im Laufen

Neben dem Besuch von Unterricht und Räumlichkeiten konnten sich Eltern und interessierte Schüler somit aus erster Hand über die verschiedenen Schulzweige, Angebote und die Qualität des Wienerwaldgymnasiums informieren. In der seit Jahren konstant wachsenden Schule rechnet man - nicht zuletzt aufgrund der Aussicht auf die neuen räumlichen Möglichkeiten - auch für das Schuljahr 2023/24 mit großem Andrang. Zur Planung führt die Schule ab sofort bis 10. Jänner 2023 eine unverbindliche Voranmeldung über die Homepage durch.

Für Schüler, die Interesse am Realgymnasium mit künstlerischem Schwerpunkt haben, findet am 27. Jänner 2023 eine Eignungsfeststellung statt. Anschließend erfolgt zwischen 13. und 24. Februar 2023 die definitive Schulanmeldung vor Ort und danach die entsprechend der gesetzlichen Reihungskriterien durchgeführte Aufnahme seitens der Schule.

Alle Informationen zur Voranmeldung sowie zu den Terminen sind auch auf der Schulhomepage zu finden. „Wir freuen uns sehr über den regen Zustrom und stehen jederzeit gerne für Fragen zu den verschiedenen Schulzweigen und zur Aufnahme zur Verfügung“, betont Direktorin Karina Bruckner abschließend.

