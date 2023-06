Lieder-Voting für Wunschkonzert ist bereits möglich

Elisabeth Szerencsics freut sich: Sie und eine größere Truppe der Duckhüttler sowie weitere kulturaffine Pressbaumer werden am 2. Juli wieder zum Open Air-Festival Sommer Theater Park des Europaballetts pilgern. Gestaltet der Tullnerbacher Volksopernsänger, Entertainer und Charmeur der alten Schule, Wolfgang Gratschmaier, doch auch heuer sein beliebtes Wunschkonzert. Operetten-Medleys und klassische Wienerlieder werden erneut vom Salonorchester Wolfgang Ortner unter musikalischer Leitung von Angelika Ortner begleitet, die auch an der Musikschule Purkersdorf Klavier unterrichtet. Das ortsansässige Corps de Ballet sorgt für reizvolle Tanzeinlagen.

Stargast ist Barbara Helfgott

Stargast ist diesmal Barbara Helfgott, die „charmante und virtuose Göttin des Geigenspiels", freut sich Gratschmaier. Moderne Pop- und Jazzelemente gepaart mit klassischer Kraft und Harmonie sind ihr Markenzeichen. Gratschmaier berichtet: „Sie wird den schönsten Melodienreigen aus My fair Lady darbieten.“ Mezzosopranistin Rita Lucia Schneider wird ein Lied aus ihrem neuen Chanson-Album wiedergeben sowie als Rösslwirtin mit Gratschmaier das Duett „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden“ zum Besten geben. Schneider war viele Jahre Gratschmaiers Co-Regisseurin bei der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker, spielt heuer in Coburg/Heldritt die Rösslwirtin und führt dort auch Regie. Im zweiten Teil wird sie auch das Kaiserlied aus dem Weissen Rössl darbieten. Gemeinsam mit ihrem Gatten, dem deutschen Bariton Michael Mrosek, wird das Paar zudem launige Überraschungsmelodien singen.

Musical-Darbietung von Harfinistin Mahr

Die talentierte und engagierte ehemalige MUK-Studentin des Gastgebers, die bulgarische Nachwuchs-Sopranistin Mirella Aleksandrova, wird das Programm ebenfalls gesanglich bereichern. Und Harfinistin Constance Mahr hält neben einer klassischen Darbietung sowie dem Gassenhauer Memory aus dem Musical Cats noch eine spezielle Überraschung bereit. „Vor allem bei ihren Zugaben ist sie dafür bekannt“, betont Gratschmaier, der abschließend ergänzt; „Auch ein Überraschungsgast könnte noch zu hören sein auf der Bühne.“

Um dem Titel Wunschkonzert entsprechend Rechnung zu tragen, hat das Publikum auch 2023 die Möglichkeit, unter www.sommertheaterpark.at sein Voting zu einem Lieblingsstück abzugeben. Seit letztem Wochenende kann aus mehr als 20 bekannten Melodien gewählt werden.Wunschkonzert, Sonntag 2. Juli, 19.30 Uhr, Sommer Theater Park, Oriongasse 4, St. Pölten. Kartenbestellungen unter 02742/230 000 oder karten@sommertheaterpark.at