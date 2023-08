Kultur-Besuch mit Salzburger Nockerln

Vollbild

David Sitka, Ulrike Steinsky, Barbara Kreuzer, Monika Närr, Corina Koller und Wolfgang Gratschmaier (v.l.) bei der Matinee zum Gedenken an Marcel Prawy. Die Zauner-Kellner Herr Alois und Herr Gabor (v.r.) beim Servieren von Salzburger Nockerln. Wolfgang Gratschmaier (links) spielt zum Amüsement von Sabine Erhart und Monika Närr (v.l.) neben ihnen den Kellner Herrn Leopold aus dem Weissen Rössl. Gat Ketplang (Mitte) mit Sabine Erhart und Wolfgang Gratschmaier auf ihrem Balkon. Sie wohnt nun mit Blick auf Dom und Pöstlingberg in der Linzer Innenstadt. Drei Tullnerbacher on Tour: Wolfgang Gratschmaier, Monika Närr und Sabine Erhart (v.l.) wurden von Gat Ketplang in ihrem neuen Zuhause kulinarisch verwöhnt.

