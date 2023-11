Zufallstreffen am Flughafen

Einen ganzen Tag verbrachten die NÖN-Journalistinnen Nadja Büchler und Monika Närr unlängst am Flughafen, mehrere Stunden davon im Lufthansa Aviation Training - Zentrum. Ermöglichte ihnen der Irenentaler Flight Instructor Michael Neswadba doch, live an einem von ihm durchgeführten Simulator-Training teilzunehmen. Danach ging es zum gemeinsamen Essen in die Kantine der AUA im Nebengebäude. Der Zufall wollte es, dass an diesem Tag auch die Wolfsgrabenerin Nicole Krikler dort ein Flugsicherheitstraining im Rahmen ihrer Ausbildung zur Stewardess absolvierte. Insgesamt zwei Monate dauern ihre theoretische Ausbildung sowie die Praxisflüge. Ab Mitte Dezember „werde ich regulär als Stewardess in Teilzeit fliegen, da ich zusätzlich auch studieren möchte“, so Krikler, die wiederum eine Schulkollegin von Neswadbas Sohn Constantin in der HAK St. Pölten war.