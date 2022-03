Schauspiel-Talent unter Top 10 von 900: „Konnte es nicht fassen“

Im Schnitt senden 700 bis 900 Interessenten Videos ein, 100 davon werden zum persönlichen Vorspielen geladen, zehn aufgenommen. Eine dieser talentierten und glücklichen zehn ist die Irenentalerin Flora Reim, die nun Anfang April ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) in Hannover startet.

Die Zusage wurde ihr zwei Tage vor Weihnachten unter den Christbaum gelegt. „Ich konnte es nicht gleich fassen“, so Flora Reim, „erst über die Feiertage hat es sich dann langsam gesetzt.“ Groß ist auch die Freude bei ihren Eltern, Beate und Notar Andreas Reim. Der Vater meint: „Wir unterstützen das absolut. Eine Schauspielausbildung gehört in eine andere Stadt, eine fremde Umgebung, braucht eine Challenge.“

Nur ein Wochenende vor der Zusage hatte der begeisterte Autofahrer mit Flora einen Tochter-Vater-Ausflug nach Hannover unternommen, seine Tochter chauffiert und ideell unterstützt.

In drei Rollen vorgesprochen

Auch Mutter Beate Reim ist bestens mit der Theaterwelt vertraut, hat Theaterwissenschaft studiert und vor Floras Geburt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigten Bühnen Wien gearbeitet.

Vorgesprochen hatte Flora Reim in der Rolle der Charis aus Heinrich von Kleists Amphitryon, in der Rolle der Judith aus dem Stück Helden des Österreichers Ewald Palmetshofer und als Magd Tonka in Jagdszenen aus Niederbayern von Martin Sperr, was ihr am besten gefiel.

„Ich bin gerade am Packen, sehr positiv gestimmt und suche eine WG in Hannover“, so Reim. Sie freut sich „auf die kommenden vier Jahre in einer deutschen Stadt, auf das Zusammensein und zusammen Spielen mit Leuten, die dasselbe machen wie ich“ und ergänzt: „Noch schwebe ich ein bisschen zwischen den Welten, aber ich weiß, die gesamte Ausbildung wird cool, meine Komfortzone erweitern und ich gehe mit Offenheit auf die neuen Möglichkeiten zu.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden