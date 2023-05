LFS Tullnerbach bekommt goldene Plakette für Vitalküche

Nachdem die Landwirtschaftliche Fachschule Tullnerbach 2021 mit dem Gütesiegel „Vitalküche“ ausgezeichnet wurde, dürfen sich die Verantwortlichen rund um Direktorin Daniela Marton erneut über eine Auszeichnung freuen. Bei der „Tut gut!“-Regionalgala in Zwentendorf wurde dem Team der LFS Tullnerbach die „Tut gut!“-Plakette in Gold verliehen. In der Schule wird nach strengsten Qualitätskriterien sowie mit regionalen, saisonalen und biologischen Produkten gekocht. Das hat sich jetzt einmal mehr bezahlt gemacht.

Neben Gold für LFS Tullnerbach erhält Gemeinde Tullnerbach Bronze

Aber auch die Gemeinde Tullnerbach darf sich ebenso wie die Gemeinden Mauerbach und Gablitz über eine Plakette freuen, nämlich die „Tut gut!“-Plakette in Bronze für ihre Programme der „Gesunden Gemeinde“.

Übergeben wurden die Preise von ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl. „Die 31 Ausgezeichneten sind unsere Botschafterinnen und Botschafter für Gesundheit vor Ort. Sie engagieren sich dort, wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und kochen und tragen wesentlich zu einem gesünderen Lebensstil der Bevölkerung vor Ort bei“, betonen Schleritzko und Pernsteiner-Kappl.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.