„Raus mit euch“: Neue Rundwanderwege in der Region Purkersdorf

Der Wienerwald ist um drei Wanderwege reicher. Die Initiative kam von der Gemeinderätin und Tourismusbeauftragten Barbara Posch (ÖVP) aus Purkersdorf. Zu Beginn der Pandemie war sie oft mit ihrer Familie und Freunden in der Region wandern. Damals fiel ihr auf, dass Rundwanderwege fehlen. Gerade für Kinder seien diese jedoch besonders reizvoll.

Für die Organisation holte sie Revierleiter Friedrich Holzinger von den Bundesforsten ins Boot. Holzinger ist selbst ein Fan der „Tut gut“-Wanderwege, von denen es in Niederösterreich insgesamt über 200 Varianten gibt. „Gehen tut gut im wahrsten Sinne des Wortes“, berichtet er im Brustton der Überzeugung und schließt sich dem Motto der Initiative an: „Raus mit euch.“

Führten die Erstbegehung an: die Organisatoren Friedrich Holzinger (l.) und Barbara Posch (r.), Ehrengast Landesrat Martin Eichtinger sowie Jagdhund Giovanni. Foto: Böhm

Die neuen „Tut gut“-Wanderwege beruhen auf bestehenden Wegen rund um den Troppberg, die leicht adaptiert und neu beschildert wurden. Sie starten beim Gasthaus „Hochramalpe“ und haben verschiedene Längen:

Die erste Route ist einfach und optimal für einen Ausflug mit Kindern. Route 2 hat 10,4 Kilometer und führt durch Purkersdorf bis zum großen Steinbachtal und retour über den Kaisermais. Die dritte Route ist eine 11,6 Kilometer lange, aber gemütliche Runde durch den Purkersdorfer Forst. Übersichtstafeln stehen in Purkersdorf am Bahnhof sowie vor der Kirche, in Gablitz vorm Gemeindeamt und bei der Hochramalpe.

Schon jetzt erhält Posch viel positive Resonanz auf das Projekt. „Ob entschleunigtes Wandern oder Rückkehr zur Natur – ich glaube, die Nachfrage ist wieder da“, erklärt sie. Für den Gablitzer Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) sind die gemeinsamen Wanderwege zudem ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit der Gemeinden. Außerdem, betont Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), fördere Bewegung die Gesundheit.

Weiter Informationen unter https://wanderwege.noetutgut.at.

