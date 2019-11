Die 4D-Klasse der Volksschule Purkersdorf holte den Sieg in der TV-Show „1, 2 oder 3“. Die Klasse reiste kürzlich gemeinsam mit Lehrerin Manuela Dundler-Strasser und Simone Grech nach München in die Bavaria Filmstudios zur Aufzeichnung der beliebten ZDF-Kindershow, um gegen jeweils eine Klasse aus Deutschland und England anzutreten.

Die 23 Kinder hatten wochenlang geübt, um sich im Studio mit Moderator Elton den anderen Klassen zu stellen. „Schon alleine die Busfahrt nach München war so spannend. Die Kids waren sehr aufgeregt und haben sich nur noch über die Fragen, mögliche Themen und die Show unterhalten. Die Vorfreude war riesig. Wir waren zwei Tage dort, einen Tag im Münchner Zoo, am nächsten Tag dann im Studio“, erzählte Lehrerin Manuela Dundler-Strasser.

Vor dem Spiel und der Fernsehaufzeichnung wählte die Redakteurin der Sendung drei Kinder aus, die dann stellvertretend für die Klasse die Fragen beantworten. Heidegunde war eine davon. „Ich habe mich so gefreut. Wir haben super zusammen gehalten und fast alle Fragen richtig beantwortet.“ Jonas und Christoph waren ebenfalls im Team Purkersdorf: „Die Lichter und der Ablauf sind spannend. Alles ist durchgeplant, wir haben uns echt wohlgefühlt zwischen Kameras und dem Team“. Schlussendlich ging der „1-2 oder 3“-Pokal nach Purkersdorf. Die Vorfreude und die Aufregung haben sich also ausgezahlt. Als stolze Sieger reiste die Klasse am späten Freitag Nachmittag wieder nach Hause.

Die Kids sind im Fernsehen bei der Ausstrahlung am 16. Februar 2020 um 17 Uhr im KIKA oder 22. Februar 2020 um 07.55 Uhr im ZDF zu sehen.