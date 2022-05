Einst für Nobelpreis nominiert: Nun lebt Kosmopolit Marks in Pressbaum

Werbung

John Marks blickt auf eine außergewöhnliche internationale Karriere zurück. Der Psychiater entwickelte ein innovatives Drogenprogramm, für das er unter anderem 1990 mit dem renommierten E. Zinberg Award von der Washingtoner Stiftung für Drogenpolitik ausgezeichnet wurde. Zudem war er 1999 für den Friedensnobelpreis nominiert und hat gemeinsam mit seinem eineiigen Zwillingsbruder Gordon erst kürzlich das Periodensystem reformiert.

Drogenpolitik reformiert

Der Brite wurde 1946 in Cardiff in Wales geboren, studierte im schottischen Edinburgh Medizin und war danach als Psychiater an der Universität Liverpool in England tätig, wo er ein spezielles Drogenprogramm etablierte. Anders als etwa in den USA üblich, wurden Drogenabhängige dort nicht bekämpft und kriminalisiert, sondern erhielten Ende der 70er-Jahre kontrolliert und dosiert über die Klinik ihre Drogen verschrieben.

„Alle Patienten überlebten und waren gesund, auch, weil sie saubere Drogen als Medikation erhielten und viele konnten wieder einem regelmäßigen Beruf nachgehen“, berichtet John Marks. Und weiter: „Die Kriminalitätsrate sank um 85 Prozent und die Anzahl neuer Drogensüchtiger um 96 Prozent, da es praktisch keinen Schwarzmarkt für Drogen mehr gab.“ Diese sehr kraftvolle Maßnahme wurde auch vom Polizeichef unterstützt und die Handelskette Marks & Spencer dotierte einen Fonds mit 90.000 Pfund, da Diebstähle in ihren Kaufhäusern drastisch zurückgegangen waren.

Kennenlernen dank Mozart

20 Jahre später wurde er als Sucht-Spezialist ins Bundesspital der neuseeländischen Hauptstadt Wellington eingeladen. Von dort ging er als klinischer Direktor für Psychiatrie an die Ostküste der Nordinsel, nach Gisborne.

„Das liegt unmittelbar vor der Datumsgrenze, ist also der erste Platz auf der Erde, um das Licht des neuen Tages zu sehen“, schmunzelt Marks in Erinnerungen und erwähnt, dass er dort viele und gute Maori-Freunde, Angehörige der indigenen Bevölkerung Neuseelands, hatte.

Über das Spital lernte er auch rasch seine österreichische Frau Evelyn kennen, die dort als Hebamme arbeitete: „Ich wohnte vorübergehend im Schwesternheim und hörte, dass jemand im Nebenzimmer Mozart spielte. Das war ungewöhnlich im Maori-Land, also klopfte ich an“, lächelt er in Gedanken an das Kennenlernen. 2002 wurde Sohn Otto Marks geboren.

Zusammenarbeit mit Schamanen

„Die Maori rauchten ja alle Cannabis und verkauften Hanf an die Touristen, die damals auch deswegen in Scharen aus den USA und Europa an die Ostküste strömten“, erzählt John Marks. Hier wiederum erkannte der Psychiater rasch, wie wichtig es war, mit den schamanischen Heilern der Maori zu kooperieren: „Die Maori wollten ihre eigene Kultur zurück und klassische psychiatrische Erkrankungen, wie etwa Schizophrenie, mit ihren Methoden behandeln.“

Weltenverbinder Marks publiziert heute noch in der internationalen Fachliteratur, primär werden seine Erkenntnisse in England und Neuseeland veröffentlicht. Der dreifache Staatsbürger besitzt die Pässe dieser Länder ebenso wie einen zusätzlichen irischen EU-Pass. Da sein Vater Ire war, hatte er die Möglichkeit, diesen nach dem Brexit zu lösen.

Bevor er in Pension ging, stellte sich die Frage, wo die Familie weiterhin leben wollte. John Marks hat aus früheren Ehen in England und Neuseeland je zwei Kinder, Ehefrau Evelyn zwei Kinder aus einer früheren österreichischen Ehe. „Das vergleichsweise gute österreichische Schulsystem und meine österreichische Familie waren letztlich ausschlaggebend, dass wir in meine Heimat zurückkehrten“, so Evelyn Marks.

Was sich als Segen für den gemeinsamen Sohn Otto erwies, der heute mit einem Exzellenz-Stipendium des Landes NÖ in Oxford Englische Literatur studiert (die NÖN berichtete).

Zunächst in Wien, übersiedelte man schließlich nach Pressbaum. Die Familie bezog ein heimeliges Haus mit naturbelassenem Garten am Waldrand des Lastbergs. Dort dreht John Marks gerne seine Runden mit Familienhund Wayne. „Wir sind nun seit acht Jahren glücklich hier, John entdeckte das Grundstück und wollte es unbedingt kaufen, weil ihn alles daran an seine Ferien als Kind beim Großvater in Wales erinnerte. Das Haus war eine Ruine, einen Teil mussten wir neu bauen, den anderen renovieren“, erinnert sich Evelyn Marks an die Anfänge in Pressbaum.

Von hier aus hat der aktive Pensionist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gordon, der erst kürzlich wieder zu Besuch war, 2021 ein neues Periodensystem entworfen beziehungsweise das bestehende reformiert: „1869 wusste Mendelejew um rund 65 chemische Elemente, heute sind um die 100 bekannt. Zu den neuen zählen seltene Erdmetalle, wie etwa Thulium“, erläutert Marks. Ihr System ist mittlerweile publiziert und von weltweiten Koryphäen anerkannt, mit denen Marks derzeit in Kontakt steht. Eingebettet sind ihre Forschungen in die Harrogate Lunar Society for Science, deren Leiter Gordon Marks ist.

„Eigentlich sollte Otto die Memoiren seines Vaters schreiben, es gibt noch so viel aus diesem kosmopolitischen Leben zu erzählen“, fügt Evelyn Marks abschließend hinzu.

