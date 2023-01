Zwei Wägen für die Oberleitung

Vom Sehen kennt sie vermutlich jeder. Doch den Namen und die gesamte Technik dahinter vermutlich nur die wenigsten. Die Rede ist vom Motorturmwagen MTW 100.216 von Plasser & Theurer, von dem zwei Modelle vergangene Woche im Werk in der Purkersdorfer Wintergasse an die Verantwortlichen von European Trans Energy GmbH (EUROPTEN) übergeben wurden.

Aber von Beginn an. Seit Anfang der 1960er Jahre gibt es in der Wintergasse ein Werk der „Franz Plasser, Vermietung von Bahnbaumaschinen GmbH“, einem Unternehmen von Plasser & Theurer. Seit Beginn an bildet das Werk, das direkt an der Westbahn gelegen ist, eine wichtige Säule des weltweit agierenden Unternehmens. „Bei uns am Standort erfolgt die Inbetriebnahme der Schienenfahrzeuge. Außerdem werden sie bei uns gewartet und serviciert“, schildert Georg Skalla, Geschäftsführer des Standorts Purkersdorf.

Marcus Koczwara ist Techniker am Standort Purkersdorf und zuständig für die Inbetriebnahme. Foto: Foto Melanie Baumgartner

Genau eine solche Inbetriebnahme erfolgte erst vergangene Woche. Bei dem besagten Fahrzeug handelt es sich konkret um ein universelles Montagefahrzeug für Fahrleitungsbau, -inspektion und -wartung. Es ist knapp 19 Meter lang mit einer vollhydraulischen, dreiteiligen Säulenhebebühne sowie einer Werkstatt und einem Sozialbereich im Inneren. Zwei der Hebebühnen sind jeweils bis zu vier Meter seitlich ausfahrbar, sodass Greifbereiche in bis zu acht Metern Höhe erreicht werden können. An einem Fahrzeugende befindet sich zudem ein Eisenbahn-Ladekran mit einem montierbaren Arbeitskorb, der speziell für Arbeiten an der Oberleitung konzipiert ist, aber auch als Ladekran oder Montagehilfe verwendet werden kann.

„Das System Bahn ist eine wesentliche Säule für eine klimafitte Zukunft“, ist sich Johannes Max-Theurer, CEO von Plasser & Theurer, sicher und verweist auf die Partnerschaft mit EUROPTEN. „Wir arbeiten bereits seit Langem mit EUROPTEN zusammen. Sein Vorgänger-Unternehmen hat bereits in den 1980er Jahren den MTW im Einsatz gehabt. Seit mehreren Jahren ist bereits das neue Modell MTW 100.2016 in Betrieb“, schildert Max-Theurer. 20 Modelle von Plasser & Theurer hat EUROPTEN aktuell in Verwendung, 19 davon gekauft, eine Maschine davon gemietet. Bei Letzterem handelt es sich um den Hybrid-Motorturmwagen HTW 100 E3 mit akkuelektrischem Antrieb, der unter anderem bei Arbeiten im Ceneri-Basistunnel eingesetzt wurde.

