Wollkörbchen heißt jetzt „Xenia strickt und häkelt“

„Ich habe das Geschäft vor einem Monat übernommen und bisher läuft es ganz gut“, sagt die neue Betreiberin des ehemaligen Wollkörbchens, Xenia Racs, zur NÖN. Bis zur Übernahme hat sie selbst in dem kleinen, feinen Laden in der Seitenpassage des Hauptplatzes gearbeitet. „Ich habe in den Wintermonaten ausgeholfen, als meine Vorgängerin aber gesagt hat, dass sie aufhört, habe ich mich dazu entschieden, das Geschäft weiterzuführen“, schildert Racs.

Aktuell gibt es bei ihr alles, was man zum Stricken benötigt. Von Wolle über Nähseide und Filzwolle bis hin zu Büchern und Zeitschriften zum Thema Nähen und Stricken ist alles dabei. Außerdem unterstützt sie ihre Kundinnen und Kunden beim Zusammennähen ihrer fertiggestrickten Stücke. „Ich versuche meine Kundinnen und Kunden zu unterstützen, wo ich nur kann“, erzählt Racs. Und sie sind es ihr definitiv dankbar. „Die Strickgeschäfte werden immer weniger. Unsere Kundinnen und Kunden sind sehr dankbar, dass ich das Geschäft weiterführe und wir nicht komplett geschlossen haben.“

Für die Zukunft hat die neue Betreiberin einiges vor. „Ich möchte Strick- und Häkelkurse anbieten, aber das ist noch in Planung. Ich möchte, dass jeder, der es möchte, dieses Handwerk erlernen und beherrschen oder auch verbessern kann.“ Und auch Stricktreffen zum Austausch könnte sie sich vorstellen.

Wer Xenia Racs in ihrem Geschäft besuchen möchte, hat Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 15 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit dazu.

NÖ Wirtschaftskammer-Teilbezirksobmann Andreas Kirnberger (l.) und Bürgermeister Stefan Steinbichler (r.) gratulierten Xenia Racs zur Neuübernahme. Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf

