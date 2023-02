Pirker nun in Mostic-Ordi: Neuer Zahnarzt für Tullnerbach

Moritz Pirker hat die Zahnarzt-Ordination von Bruno Mostic im Gemeindezentrum übernommen. „Die Übernahme verlief nahtlos zum Jahreswechsel und das sehr kompetente und freundliche Team konnte ich, zu meinem Glück behalten“, sagt Pirker im NÖN-Gespräch. In Tullnerbach habe er sich schon gut eingelebt und sei von den Patientinnen und Patienten bis jetzt immer sehr herzlich empfangen worden.

Für den Standort Tullnerbach hat sich Pirker entschieden, weil er selbst Purkersdorfer ist und ihm die Region sehr am Herzen liegt. „Trotz der Nähe zu Wien war für mich immer klar, dass ich eine Ordination mit allen Kassen in Niederösterreich im Grünen eröffnen möchte“, sagt Pirker.

Er hat 2017 sein Studium an der Medizinischen Universität in Wien abgeschlossen und direkt nach der Zahnklinik mehrere Jahre in Ordinationen in Neulengbach und Sieghartskirchen vertreten. Seit Juli 2021 arbeitet er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Jasmin Holl in der Kassenordination in St. Pölten.

„Zusammen leben wir in einem Haus in Purkersdorf und unsere zwei Söhne gehen dort in den Kindergarten“, erzählt der Zahnarzt, für den dieser Berufsweg schon früh vorgegeben war. „Meine Großeltern waren beide Dentisten in Kirchberg am Wagram. Nachdem meine Tante die Ordination übernommen hat, war mir der Beruf von Kindesbeinen an bekannt und hat mich fasziniert“, sagt Pirker.

