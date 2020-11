Ein Biber macht der Gemeinde Wolfsgraben zu schaffen. Am Wolfsgrabenbach hat das Nagetier einen Staudamm errichtet. „Mittlerweile beträgt die Höhe schon zwei Meter“, sagt Bürgermeisterin Claudia Bock.

Der Biber dürfte bereits einige Bäume am Ufer gefällt haben. Die Stelle liegt auf Höhe der Kreuzung Hauptstraße und Liesinger Straße. Teilweise kam es zur Überschwemmung des Uferbereichs. Der Platz ist jedoch nicht der erste in der Gemeinde, wo der Biber wütet. „In Wolfsgraben haben wir wiederholt Schäden durch den Biber gehabt“, blickt die Bürgermeisterin zurück. An verschiedenen Orten im Gemeindegebiet begann der Biber seine Burgen zu bauen. Das Tier ist aus unterschiedlichen Gründen anschließend weitergewandert.

Auffallend sei jedoch, dass es die Gemeinde nicht verlassen hat. Ein Obstgarten dürfte dem Nagetier einen idealen Lebensraum geboten haben. Die Futtersuche war somit ein Leichtes für das Tier. „Besonders wohlgefühlt hat er sich in Zentrumsnähe, denn dort gab es einige Jahre einen Obstgarten, der nicht genützt wurde. So konnte er sich gut ernähren“, bestätigt Claudia Bock die Situation.

Auch als es gelang, den Biber aus der Nähe des Obstgartens zu vertreiben, verließ das Tier die Gegend nicht: „Als diese Möglichkeit des Obstgartens wegfiel, hat er sich an anderen Bäumen in diesem Gebiet gütlich getan.“

Mehrere Dämme wurden bereits entfernt

Auch der Biberbeauftragte des Landes NÖ war vor Ort, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Als Maßnahmen wurden immer die Dämme entfernt, damit der Biber vertrieben wird. „Der Biber siedelt sich immer in Bereichen an, wo er genug Nahrung findet, wie zum Beispiel Bäume und Früchte“, erklärt die Ortschefin und ergänzt: „Wir haben den Biber schon im Brentenmaisbach gehabt und beim linken Zufluss des Wolfsgrabenbachs im Bereich Dreiberge.“ Nun ist jedoch Gefahr in Verzug: Sollte ein Starkregenereignis eintreten, kann es wegen des Dammes zu Überflutungen kommen. Für weitere Arbeiten darf das Grundstück, wo sich der Staudamm befindet, aber nicht befahren werden, hieß es aus dem Rathaus. Der Grundstücksbesitzer, über dessen Grund zugefahren werden muss, verhindere den Zugang. „Das ist eine schwierige Situation, denn eigentlich ist Gefahr im Verzug“, sagt Bock.