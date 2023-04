Feuerwehren übten in der Tiefgarage

Das Wohngebäude neben dem Gemeindeamt samt Kindergarten und Tiefgarage war Schauplatz einer groß angelegten Feuerwehrübung, die von Zugskommandant Joachim Pausch, der auch in diesem Gebäude wohnt, ausgearbeitet und organisiert wurde. Angenommen wurde ein Unfall in der Tiefgarage, bei der eine Person unter einem Pkw eingeklemmt wurde, in weiterer Folge entwickelte sich ein Brand mit starker Rauchentwicklung – zwei weitere Personen befanden sich aufgrund des Rauches bewusstlos in einem Pkw.

Der erst eintreffende Atemschutztrupp rettete eine der Fahrzeuginsassinnen und forderte weitere Kräfte an. Durch die vier eingesetzten Atemschutztrupps wurden die Personen aus der Garage gerettet und den Rettungskräften übergeben. Gleichzeitig begaben sich weitere Atemschutztrupps auf die Suche nach vermissten Personen im verrauchten Stiegenhaus. Zwei Bewohner konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung schließlich nur mittels Rettungskorb des Schweren Rüstfahrzeuges der Feuerwehr Pressbaum vom Balkon einer Dachgeschosswohnung gerettet werden.

Weitere Kräfte der FF Pressbaum sowie der FF Tullnerbach-Irenental sorgten für die Löschwasserversorgung und die Bereitstellung weiterer Atemschutztrupps. Nach zwei Stunden konnte die anspruchsvolle Übung erfolgreich beendet werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen und fünf Übungsdarsteller eingebunden.

„Wir danken den beteiligten Feuerwehren und dem Samariterbund Purkersdorf für die gute Zusammenarbeit sowie den Bewohnern des Gebäudes für die Unterstützung und das Verständnis für die Einschränkungen bei der Garagennutzung während der Übung“, so die Tullnerbacher Florianis.

Nach der Nachbesprechung lud die FF Tullnerbach alle beteiligten Personen auf ein von Verwalterin Karin Aulinger organisiertes zünftiges Mittagessen ins Feuerwehrhaus ein.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.