Wegen Verdachts des Heroinhandels und des Einbruchsdiebstahls hatten Kriminalisten einen 44-jährigen Serben bereits im Visier. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes NÖ und der Polizei Purkersdorf konnten den Beschuldigten Ende November in Purkersdorf wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz auf frischer Tat erwischen und festnehmen. Dabei stellten sie auch geringe Mengen Heroin und Kokain, einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, sowie ein Schlagring und eine Gaspistole sicher.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann noch mehr Straftaten begangen hatte. So gehen zwei bisher ungeklärte Raubüberfälle auf Geschäfte in Wien sowie Diebstähle in Purkersdorf auf seine Kappe.

Mitarbeiter von Geschäften im 14. und 15. Bezirk in Wien soll er mit einer Schusswaffe bedroht und sie zum Öffnen des Tresors genötigt haben. Eine Angestellte soll er mit Kabelbindern gefesselt haben. Beide Male raubte er einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Mehrere Diebstähle auch in Purkersdorf

Außerdem soll er ein E-Bike von einem Parkplatz in Purkersdorf gestohlen haben, das Rad wurde wenige Tage später im22. Wiener Gemeindebezirksichergestellt. Der Diebstahl einer Geldbörse, diverser Dokumenten und eines Autoschlüssels aus einem Baucontainer soll ebenso auf seine Kappe gehen. „Mit dem gestohlenen Führerschein soll er sich in einem Hotel in Wien ein Zimmer reserviert haben“, berichtet die Polizei. Einen Teil der gestohlenen Dokumente stellten die Polizeibediensteten bei seiner Festnahme sicher.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann nur zum Fahrraddiebstahl geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Es besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige auch weitere Raubüberfälle, Diebstähle und Eigentumsdelikte begangen haben könnte. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133-30-3333.