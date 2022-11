Jugendstudie zeigt deutliches Ergebnis für Mauerbach

Wie wohl fühlen sich Jugendliche in Mauerbach? Was würden sie verbessern? Was fehlt ihnen? Ziel einer Jugendumfrage, die über den Sommer durchgeführt und schließlich ausgewertet wurde, war es herauszufinden, wie Jugendliche über Mauerbach denken.

Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Social Identity Research führte die Marktgemeinde Mauerbach die Befragung von Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren durch. Mehr als die Hälfte aller jugendlichen Mauerbacherinnen und Mauerbachern nahmen an der Befragung teil.

Jugendgemeinderätin Martina Reitermayer freute sich sehr über die hohe Beteiligung an der Umfrage: „Dieser Rücklauf bei einer Online-Befragung ist außergewöhnlich hoch und spricht für das Interesse der Mauerbacher Jugend sich einzubringen.“ Auch Vizebürgermeister Georg Kabas zeigt sich erfreut über die große Anzahl der Teilnehmenden und hebt die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen in Ort hervor.

Die Auswertung der Jugendstudie zeigte deutlich, dass die Jugendlichen sehr gerne in Mauerbach leben, sich sehr sicher fühlen und mehr als die Hälfte aller Befragten gerne den Ort Mauerbach aktiv mitgestalten möchten.

Doch auch dringende Wünsche der Jugendlichen kristallisierten sich heraus. Denn Mauerbachs Jugendliche wünschen sich nicht nur einen Treffpunkt im Ort, sondern auch eine bessere öffentliche Verkehrsanbindung. Studienautor Manfred Zentner hebt hervor, dass Jugendlichen nicht nur öffentliche Räume zum Abhängen fehlen, sondern auch das öffentliche Verkehrangebot reiche nicht aus, weshalb der Wunsch nach besseren Anbindungen geäußert wird.

„Die Gemeinde Mauerbach bietet mit dem Generationenzentrum einen Ort für ein noch größeres und breiteres Angebot für alle Generationen im Ort. Nun wollen wir auch entsprechende Angebote für die Jugend entwickeln“, äußert sich Sozialausschuss-Vorsitzender Michael Strozer zu dem Thema.

Am Tag der Preisverleihung wurden aus allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zehn Gewinner ausgelost, denen unterschiedliche Gewinne überreicht wurden. Als Hauptgewinner erhielt Felix Scharf einen brandneuen E- Scooter.

