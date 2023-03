Artenschutz in schwierigen Zeiten in Gablitz

Der Frühling hat begonnen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, den vergangenen Winter mit all seinen Höhe- und Tiefpunkten nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Und so, wie es viele Menschen in ihrem privaten Bereich machen, befasste sich auch „GeoSphere Austria“ mit dieser Jahreszeit. Doch die Ergebnisse sind mehr als ernüchternd. Der vergangene Winter zählt zu einem der wärmsten und – noch dramatischer – niederschlagsärmsten seit Aufzeichnungen geführt werden. Allerorts sinkt der Grundwasserspiegel.

Was liegt also näher, als den eigenen Lebensstil zu überdenken und so ressourcenschonend wie möglich zu leben. Auch in Gablitz ist dies in vielen Bereichen ein Thema. Um allen Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit zu geben, ein weiteres, ganz persönliches Mosaiksteinchen im Kampf gegen den Klimawandel hinzuzufügen, beteiligt sich die Marktgemeinde an der Aktion „Schmetterlingsparadies“ der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“. Diese faszinierenden und wunderschönen Geschöpfe mit rund 4000 verschiedenen Arten in Österreich, die auch als Bestäuber unser Ökosystem unterstützen, sind es, die 2023 im Fokus stehen.

Am Gemeindeamt und bei verschiedenen Gemeindeveranstaltungen findet sich alles, was dazu von Nöten ist: Ein Samensackerl „Schmetterlingsparadies“, mit dem eine Futterstelle für Schmetterlinge angelegt werden kann. Wie dies mit wenig Aufwand zu bewerkstelligen ist und wie diese dann gepflegt wird, erklären Experten unter www.naturimgarten.at/schmetterlinge.

