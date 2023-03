Gablitzer Klimaplan nimmt Gestalt an

Es ist eines jener Anliegen, die Florian Ladenstein, Geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz, und Bürgermeister Michael Cech besonders am Herzen liegen: Der von der Marktgemeinde Gablitz beschlossene Klimaplan, durch den der Schutz des Klimas zu einem zentralen Thema wird. (Die NÖN berichteten darüber.) „Aber dafür brauchen wir alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, die wir als Gemeinde herzlich dazu einladen, gemeinsam Gablitz für die Zukunft fit zu machen.“

Mit Hilfe dieses Klimaplans soll es leichter werden, konkrete Ziele in den Bereichen Energieeinsparung und Umweltschutz zu formulieren, Maßnahmen zu erarbeiten, diese umzusetzen und sowohl den Energieverbrauch als auch die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Nachdem die Gemeinde Gablitz in einem Arbeitskreis gemeinsam mit der Beratungsfirma Umblick seit Anfang des Jahres Daten erhebt, werden nun alle Interessierten über das Thema informiert, um gemeinsam zu Lösungen für die verschiedenen Probleme zu gelangen.

Besucher werden für grüne Energiewende sensibilisiert

Als Auftaktveranstaltung dieses gemeinsamen Prozesses findet am Freitag, dem 14. April, um 18 Uhr, ein Treffen in der Glashalle in Gablitz statt. Dort erwarten die Besucher vielfältige Informationen der Experten über die Notwendigkeit und Möglichkeiten der grünen Energiewende. Die kompetenten Ansprechpartner informieren dabei unter anderem über Wärmedämmung, Heizungstausch, Photovoltaikanlagen, E-Mobilität, Energiegemeinschaft, Förderungen und die damit verbundenen ganz konkreten Handlungsmöglichkeiten im privaten und unternehmerischen Umfeld.

Besonders interessant: Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, mit einem Umblick-Berater offen gebliebene Fragen zu den angesprochenen Themen zu klären. Diese Anliegen, die gebündelt beantwortet werden, müssen jedoch bereits im Vorfeld bis 1. April bei den Veranstaltern einlangen. Auch für die Möglichkeit vor Ort Feedback zu geben, ist gesorgt.

Als Auftakt zu dieser Veranstaltung findet an gleichem Ort von 14 bis 18 Uhr eine kostenlose Energieberatung der NÖ Energie- und Umweltagentur statt, für die eine Anmeldung erforderlich ist. Auch hier dreht sich alles um die Themen Energiesparen, Sanierung, Heizungstausch, erneuerbare Energiequellen und Fördermöglichkeiten.

Bürgermeister Michael Cech und Florian Ladenstein hoffen auf eine rege Teilnahme und viel Unterstützung von Seiten der Gemeindebewohner beim Vorhaben, eine lebenswerte Gemeinde zu schaffen . Das Angebot jedenfalls, das gemacht wurde, ist ein umfassendes.

