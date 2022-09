Lions Club Purkersdorf begeht 15-jähriges Bestehen

45 Mitglieder hat der Lions Club Purkersdorf derzeit, vor 15 Jahren wurde er gegründet. Ziel der Organisation ist es, Leute in der Region rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Seit der Gründung sind schon 165.000 Euro für Projekte ausgegeben worden.

„Das Geld fließt direkt dorthin, wo es gebraucht wird. Beim Schulskikurs zahlen wir zum Beispiel direkt an die Schule.“

„Unsere Hilfe ist sehr lokalbezogen“, sagt Präsident Michael Holub. Denn man könne nur vor Ort wissen, wer welche Hilfe benötigt. So wird beispielsweise ein Schulskikurs bezahlt oder die Gasrechnung.

Auch Gutscheine für Lebensmittel werden ausgegeben. „Das Geld fließt direkt dorthin, wo es gebraucht wird. Beim Schulskikurs zahlen wir zum Beispiel direkt an die Schule“, erklärt der Präsident.

Aber nicht nur finanziell werden Bedürftige unterstützt, manchmal wird auch ein Gitterbett oder ein Rollstuhl organisiert und auch mit Ratschlägen – beispielsweise in juristischen Fragen – kann man auf den Club zählen.

Viele Menschen hätten allerdings Scheu, sich an die Lions zu wenden. „Wir leben gerade in nicht sehr einfachen Zeiten, aber bei vielen ist die Schamgrenze hoch. Sie wollen es alleine schaffen, auch weil sie glauben, dass sie die Einzigen sind, die sich etwas nicht leisten können – aber dem ist nicht so“, ist Holub überzeugt. Vizepräsident Walter Geyer ergänzt, dass man es nicht schaffen würde, jemanden monatelang zu unterstützen: „Es geht um Überbrückungshilfen.“

Jazz-Brunch als nächste Veranstaltung

Andererseits würde es aber auch die „Profischnorrer“ geben, die sich mit dem selben E-Mail an dutzende Organisationen wenden. „Hier gilt es die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber uns ist es lieber, wir helfen einmal jemandem, der es vielleicht nicht verdient hat, als dass wir neun Leuten nicht helfen, die es verdient hätten“, so Holub. Fragen Leute zum zweiten Mal nach Unterstützung werde außerdem auch die Schuldnerberatung beigezogen.

Um Geld für Bedürftige aufzustellen, organisiert der Lions Club Veranstaltungen. Am Wahlsonntag, 9. Oktober ist im Hotel Wiental in Pressbaum beispielsweise ein Jazz-Brunch mit Swinging Leaders geplant – das ist die erste eigene Veranstaltung des Lions Club nach Corona. Beginn ist um 10 Uhr. 37 Euro Eintritt sind es pro Person, Reservierungen sind unter herta.holub@gmx.at oder 0664/1824917 möglich.

Auch bei diversen Veranstaltungen, wie beispielsweise zuletzt beim Dirndlgwandsonntag sind die Lions im Einsatz für den guten Zweck. Beim Weihnachtsmarkt wird es ebenfalls traditionell einen Stand geben.

„An 18 Tagen Leute für mehrere Stunden zu organisieren, ist manchmal schon eine Herausforderung“, gibt Holub zu bedenken. Wichtig ist es ihm auch zu betonen, dass die Lions ein gemischter Club mit Männern und Frauen sind. „Wir würden den Club nicht führen können ohne die Frauen“, ist er überzeugt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.