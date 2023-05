Auto überschlug sich auf A1

Ein Wiener (24) kam vermutlich aufgrund von Aquaplaning rechts von der Fahrbahn ab, sein Wagen überschlug sich und prallte gegen eine Leiteinrichtung eines angrenzenden Parkplatzes. Der 24-Jährige konnte sich laut Landespolizeidirektion NÖ aus dem Pkw befreien und versuchte am Pannenstreifen auf sich aufmerksam zu machen. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer hielt an und setzte die Rettungskette in Gang. Der Unfalllenker erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Allgemeine Krankenhaus nach Wien geflogen.

