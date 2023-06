Mauerbach: Motorradlenker krachte in entgegenkommendes Auto

Ein Wiener (26) war mit seinem Motorrad auf der L 121 in Mauerbach in Richtung Wien unterwegs. In einer Rechtskurve dürfte er die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben, kam zu Sturz und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Wiener (86) konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Pkw-Lenker und seine mitfahrende 74-jährige Ehefrau wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Tulln verbracht. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das AKH nach Wien geflogen, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Die L 121 musste während der Arbeiten der Einsatzkräfte für knapp eine Stunde gesperrt werden.

Der Motorradlenker wurde ins Spital geflogen. Foto: FF Mauerbach